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Mercedes-Benz Kocaeli'de 210 milyon TL'lik merkez kurdu

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Mercedes-Benz Gebze’de 210 milyon TL’lik yatırımla kurduğu yeni lojistik merkezinde 100 kişilik ek istihdam sağladığı bildirildi.

Mercedes-Benz Kocaeli'de 210 milyon TL'lik merkez kurdu mask
Mercedes-Benz Kocaeli'de 210 milyon TL'lik merkez kurdu
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Mercedes-Benz Otomotiv’in 210 milyon TL’lik yatırımla kurduğu yeni lojistik merkezinde 100 kişilik ek istihdam sağladığı bildirildi. Mercedes-Benz Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Gebze’de kurduğu ve tüm Türkiye’deki acentelere parça tedariki sağlayacağı parça lojistik merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Kocaeli'de 210 milyon TL'lik merkez kurdu

Mercedes-Benz Otomotiv'in kendi elektriğini üretecek yeni lojistik merkezi sayesinde Türkiye, Mercedes-Benz için özel olarak geliştirilen yüksek teknolojiyle donatılmış ambar yönetim sistemini kullanmaya başlayan dünyada 3’üncü ülke oldu.

Açıklamada, söz konusu merkezin açılış törenindeki konuşmasına yer verilen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, 'İhtiyaçlarımız doğrultusunda 22 bin metrekareye kadar büyütebileceğimiz tesisimiz ile enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi alanlarda öncü uygulamaları benimseyerek çevresel etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. 210 milyon TL’lik yatırımla kurduğumuz yeni lojistik merkezimiz ile 100 kişilik ek istihdam sağlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

# yeni, Türkiye, Gebze

02 May 2024 - 22:56 - Ekonomi --- Okunma

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