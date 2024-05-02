Gölcükspor sevdalısı Ümit Deniz’in hayırseverlerden bir isteği var

Ümit Deniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce hayırseverler tarafından kendisine alınan akülü arabasının sürekli arıza yaptığını, ikinci bir araca ihtiyacı olduğunu belirterek, “Maddi durumum kötü, alacak gücüm yok. Beni duyan hayırseverlere sesleniyor, yardımlarını bekliyorum” dedi. Ümit Deniz’e (0553 982 22 31) numaralı telefondan ulaşılabilir.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.