Gölcükspor sevdalısı Ümit Deniz’in hayırseverlerden bir isteği var

Ümit Deniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce hayırseverler tarafından kendisine alınan akülü arabasının sürekli arıza yaptığını, ikinci bir araca ihtiyacı olduğunu belirterek, “Maddi durumum kötü, alacak gücüm yok. Beni duyan hayırseverlere sesleniyor, yardımlarını bekliyorum” dedi. Ümit Deniz’e (0553 982 22 31) numaralı telefondan ulaşılabilir.