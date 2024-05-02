Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 May 2024 - 23:43- Gündem G:

Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak

ABONE OL Google News Sayfamız

SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında, Kocaeli’de 3 Mayıs 2024 Cuma günü 6 ilçede elektrikler kesilecek.

Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 3 Mayıs 2024 Cuma günü Kocaeli’nin Kandıra, Derince, Dilovası, Gebze, Çayırova, Gölcük ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

59293KOCAELİKANDIRABALABAN, HACILARTAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER03.05.202409:0015:30
59366KOCAELİDERİNCEÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCAİSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER03.05.202409:0017:00
59457KOCAELİDİLOVASIKÖSELER, ORGANIZE14, 14. SK., 16. SK., 4. CD., 5. CD., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., KUYUBAŞI SK., SÜKÜRTEPE, SÜKÜRTEPE SK., ŞÜKÜRTEPE SK.03.05.202409:0015:00
59507KOCAELİGEBZEKÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME555/2. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/2., 556/2. SK., 556/3. SK., 558., 558. SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD.03.05.202413:0016:00
59508KOCAELİÇAYIROVA YENI, YENİ5101. SK., 5101/1. SK., 5101/2. SK., 5101/3., 5101/5. SK., 5101/6. SK., 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5103/2. SK., 5104. SK., 5105., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107., 5107. SK., 5137. SK., 5138. SK., 5140. SK., ALI HAYDAR EFENDI, ALİ HAYDAR EFENDİ CD., FATIH, FATİH CD., GAZİLER CD.03.05.202408:3012:00
59559KOCAELİGÖLCÜKAYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, SEVKETIYE4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., 4601., 4610., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER03.05.202409:3017:30
59562KOCAELİGEBZEMEVLANA844. SK., 844/1. SK., 845. SK., 846. SK., 847., 848. SK.03.05.202409:0012:00

 

Kaynak: Haber Merkezi

# kocaeli elektrik kesintisi, sedaş elektrik kesintisi, derince elektrik kesintisi, gebze elektrik kesintisi, dilovası elektrik kesintisi, yeni, Gebze, Kocaeli, Derince

02 May 2024 - 23:43 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL