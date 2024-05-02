Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 3 Mayıs 2024 Cuma günü Kocaeli’nin Kandıra, Derince, Dilovası, Gebze, Çayırova, Gölcük ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|59293
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BALABAN, HACILAR
|TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER
|03.05.2024
|09:00
|15:30
|59366
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA
|İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER
|03.05.2024
|09:00
|17:00
|59457
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|KÖSELER, ORGANIZE
|14, 14. SK., 16. SK., 4. CD., 5. CD., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., KUYUBAŞI SK., SÜKÜRTEPE, SÜKÜRTEPE SK., ŞÜKÜRTEPE SK.
|03.05.2024
|09:00
|15:00
|59507
|KOCAELİ
|GEBZE
|KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME
|555/2. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/2., 556/2. SK., 556/3. SK., 558., 558. SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD.
|03.05.2024
|13:00
|16:00
|59508
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|YENI, YENİ
|5101. SK., 5101/1. SK., 5101/2. SK., 5101/3., 5101/5. SK., 5101/6. SK., 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5103/2. SK., 5104. SK., 5105., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107., 5107. SK., 5137. SK., 5138. SK., 5140. SK., ALI HAYDAR EFENDI, ALİ HAYDAR EFENDİ CD., FATIH, FATİH CD., GAZİLER CD.
|03.05.2024
|08:30
|12:00
|59559
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, SEVKETIYE
|4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., 4601., 4610., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|03.05.2024
|09:30
|17:30
|59562
|KOCAELİ
|GEBZE
|MEVLANA
|844. SK., 844/1. SK., 845. SK., 846. SK., 847., 848. SK.
|03.05.2024
|09:00
|12:00
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.