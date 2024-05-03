Boğazova sakinleri elektrik kesintilerinden bıktı, imza topluyor

Ayda 3-4 kez elektrikleri kesilen ve kesintilerin süreleri uzun olması nedeniyle elektronik eşyaları bozulan bölgedeki esnaflar ve yaşayan vatandaşlar, koyu Sedaş’a iletmelerine rağmen hiçbir tedbirin alınmadığını belirtti.

Toplayacakları imzaları İzmit Belediyesine vermeyi planladıklarını ifade eden vatandaşlar, “Bu bölgede bulunan esnafların tamamı sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle zarar görüyor. Bir eczanenin tüm aşıları çöp oldu. Çünkü elektrik kesintileri uzun sürüyor ve sık sık olması nedeniyle soğutucular bozuluyor. Sadece eczaneler değil market ve diğer tüm esnafların elektronik eşyaları bozuldu. Özel bir şirket olan Sedaş’ın halkı bu şekilde mağdur etmesine kamu kurumlarının da göz yummamasını istiyoruz. Artık biz bu bölgede bıktık, usandık. Hem ekonomik olarak zarardayız, hem de psikolojik olarak. Ne zaman elektrik gidecek de bir eşyamıza zarar gelecek demeye başladık. Bu soruna köklü bir çözüm istiyoruz” dedi.