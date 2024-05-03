Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Boğazova sakinleri elektrik kesintilerinden bıktı, imza topluyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi üzerinde yaşayan vatandaşlar Sedaş ile ilgili imza toplamaya başladı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Boğazova sakinleri elektrik kesintilerinden bıktı, imza topluyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ayda 3-4 kez elektrikleri kesilen ve kesintilerin süreleri uzun olması nedeniyle elektronik eşyaları bozulan bölgedeki esnaflar ve yaşayan vatandaşlar, koyu Sedaş’a iletmelerine rağmen hiçbir tedbirin alınmadığını belirtti.

Toplayacakları imzaları İzmit Belediyesine vermeyi planladıklarını ifade eden vatandaşlar, “Bu bölgede bulunan esnafların tamamı sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle zarar görüyor. Bir eczanenin tüm aşıları çöp oldu. Çünkü elektrik kesintileri uzun sürüyor ve sık sık olması nedeniyle soğutucular bozuluyor. Sadece eczaneler değil market ve diğer tüm esnafların elektronik eşyaları bozuldu. Özel bir şirket olan Sedaş’ın halkı bu şekilde mağdur etmesine kamu kurumlarının da göz yummamasını istiyoruz. Artık biz bu bölgede bıktık, usandık. Hem ekonomik olarak zarardayız, hem de psikolojik olarak. Ne zaman elektrik gidecek de bir eşyamıza zarar gelecek demeye başladık. Bu soruna köklü bir çözüm istiyoruz” dedi.

# ifade, İzmit

03 May 2024 - 00:45 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL