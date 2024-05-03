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03 May 2024 - 01:10- Ekonomi G:

Benzine ve motorine zam, otogaza indirim

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Bu gece yarısı itibariyle benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelirken, otogaz fiyatı ise 1 lira 64 kuruş düştü.

Benzine ve motorine zam, otogaza indirim mask
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

OTOGAZA İNDİRİM GELDİ

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, akaryakıt istasyonlarında tabela bu gece yeniden değişti. Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam yapıldı. Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

# benzin, motorin, otogaz

03 May 2024 - 01:10 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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