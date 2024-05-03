Çöp kutusunun görüntüsünü gazetemize ulaştıran vatandaşlar, “Çöp kutusuna çöp attığımızda çöpümüz yere düşüyor. Bir de baktık ki çöpün altı delinmiş. İlgili belediyenin bu bölgedeki çöp kutularını değiştirmesini istiyoruz. Gerçekten bu bölgeye yakışmayan sıkıntılar bunlar” dedi.
- Perde Arkası
Çöp kutusunun altı delik
İzmit Karabaş Mahallesi’nde bulunan Eren Camiinin hemen önündeki durakta bulunan çöp kutusuna çöp atan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.