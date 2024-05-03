Bölgede yaşayan vatandaşlar, “Buraya biri evinden çıkardığı eski ev eşyalarını bırakmış. Birileri gelip eşyaların metal olan kısımlarını almış ve sadece tahta olan kısımları kalmış. Ama belediye bunları buradan almıyor. Sokakta görsel kirliliğe neden oluyor. Bunların bir an önce buradan alınmasını istiyoruz. Gerekli çalışmanın yapılacağına da inanmak istiyoruz” dedi.
- Perde Arkası
Bir haftadır çöpler alınmıyor
Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bosna Sokağın Perşembe Pazarı tarafında yer alan bölgesinde bulunan çöp konteynırının yanına bir hafta önce bırakılan çöpler belediye tarafından alınmadı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.