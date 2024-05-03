Bir haftadır çöpler alınmıyor

Bölgede yaşayan vatandaşlar, “Buraya biri evinden çıkardığı eski ev eşyalarını bırakmış. Birileri gelip eşyaların metal olan kısımlarını almış ve sadece tahta olan kısımları kalmış. Ama belediye bunları buradan almıyor. Sokakta görsel kirliliğe neden oluyor. Bunların bir an önce buradan alınmasını istiyoruz. Gerekli çalışmanın yapılacağına da inanmak istiyoruz” dedi.