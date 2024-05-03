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Bir haftadır çöpler alınmıyor

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Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bosna Sokağın Perşembe Pazarı tarafında yer alan bölgesinde bulunan çöp konteynırının yanına bir hafta önce bırakılan çöpler belediye tarafından alınmadı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Bir haftadır çöpler alınmıyor mask
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Bölgede yaşayan vatandaşlar, “Buraya biri evinden çıkardığı eski ev eşyalarını bırakmış. Birileri gelip eşyaların metal olan kısımlarını almış ve sadece tahta olan kısımları kalmış. Ama belediye bunları buradan almıyor. Sokakta görsel kirliliğe neden oluyor. Bunların bir an önce buradan alınmasını istiyoruz. Gerekli çalışmanın yapılacağına da inanmak istiyoruz” dedi.

03 May 2024 - 01:43 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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