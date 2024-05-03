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03 May 2024 - 08:18- Asayiş G:

İzmit'te 5. kattan düşen 92 yaşındaki kadın öldü

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İzmit’te 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

İzmit'te 5. kattan düşen 92 yaşındaki kadın öldü
İzmit'te 5. kattan düşen 92 yaşındaki kadın öldü
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Olay, Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak’ta bulunan apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katındaki balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. Birlikte yaşadığı torununun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yaşlı kadını hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Altıparmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmit'te 5. kattan düşen 92 yaşındaki kadın öldü
İzmit'te 5. kattan düşen 92 yaşındaki kadın öldü

Kaynak: İHA

# sevk, polis

03 May 2024 - 08:18 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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