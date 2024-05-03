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Kocaeli’de Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi şüphelileri yakalandı

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Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında 77 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-37" operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı.

Kocaeli’de Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi şüphelileri yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 77 ilde Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında düzenlenen "SİBERGÖZ-37" operasyonlarında 156 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak ve Bayburt olmak üzere toplam 77 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-37' operasyonlarında şüphelilerin; CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: İHA

# Kocaeli, Sakarya, sosyal, İstanbul

03 May 2024 - 08:59 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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