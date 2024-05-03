Piyasalar enflasyona kilitlendi: Beklentiler ne yönde?

Türkiye'nin nisan enflasyonu bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak.

Enflasyonun gıda ve hizmet fiyatlarındaki artışın katkısıyla yüzde 3'ten fazla yükselmesi bekleniyor. Yıllık enflasyonun yüzde 70'i aşabileceği ifade ediliyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde nisan ayı enflasyon artış beklentisi yüzde 3,25 oldu. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi.

AA Finans enflasyon beklenti anketinde nisan ayında enflasyonun yüzde 3,22 artacağını tahmin edildi. Yıllık enflasyonun ise yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörüldü. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,65 oldu.

Reuters anketinde enflasyonun aylık bazda yüzde 3,4 artacağı beklentisi hakim durumda. Yıllık enflasyonun ise yüzde 70,3 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkması öngörüldü. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,5 olarak gerçekleşti.

ÖNCÜ GÖSTERGELER NEYE İŞARET ETTİ?

Öncü göstergeler de enflasyonda artışa işaret etti. İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,89 yükseliş kaydetti. Toptan fiyatlar ise yüzde 4,87 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 78,81, toptan fiyatlar 65,94 yükseldi.

Türk-İş verilerine göre gıda fiyatları nisan ayında yüzde 5,55 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 74,88 olarak hesaplandı.

Nisan ayında açlık sınırı, 17 bin 725 liraya yükselerek bu yıl ilk kez asgari ücreti geride bıraktı. Asgari ücret ocak ayında 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

DOLARIN ATEŞİ SÖNDÜ

Son haftalarda döviz piyasasında denge Türk Lirası lehine değişti. Türk Lirası, nisan ayında dolar karşısında yüzde 0,04 ile sınırlı kazanç elde etti.

Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybı ocak-mart döneminde yüzde 9 oldu. Bu dönemde enflasyon ise yüzde 15 artış kaydetti.

Böylece ilk üç ayda dolar ile enflasyon arasında 5-6 puanlık fark oluştu.

ENFLASYON TAHMİNLERİ NETLEŞİYOR

Yıl sonu enflasyon beklentileri de netleşmeye başladı.

İstanbul Ticaret Odası, 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 43-44 olarak açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 55,5 oldu. Kuruluş, 2025 enflasyonu için yüzde 28,9 öngörüsünde bulundu.

Tahminlerin Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinden uzak kalması dikkat çekti.

"PİYASA ÜÇ AY GECİKECEK"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aylık fiyat gelişmelerini yakından takip edeceklerini belirtti.

Karahan, "Enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.

ABD'deki sunumunda ise Karahan, TCMB'nin yüzde 36 seviyesindeki yıl sonu enflasyon tahminine piyasanın üç ay gecikme ile ulaşmasını öngördüğünü söylemişti.

Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı.

MAYISTA ZİRVE, İKİNCİ YARIDA SERT DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığını belirten TCMB, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunu sıkılaştıracağı görüşünü yineledi.

Merkez Bankası, enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra yılın ikinci yarısında düşüş eğilimine girmesini öngörüyor.

Yıllık enflasyonda zirve beklentisi yüzde 73-75 bandında tahmin ediliyor.