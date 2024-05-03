Aksaray'da feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı

Aksaray'da gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında Niğde - Ankara Otoyolu Nevşehir gişeler çıkışı Babakonağı mevkiinde Kilis - İstanbul seferini yapan Hannan Samanoğlu’nun kullandığı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenden dolayı şarampole devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir ve Aksaray’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi otobüsün altından ekiplerce çıkartıldı.
Kaza yapan otobüsün bagajında bulunan 3 tane köpek yavrusu da kurtarılarak ekiplere teslim edildi.
Kaza nedeniyle Niğde - Ankara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.