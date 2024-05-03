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Aksaray'da feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı

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Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Aksaray'da feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı mask
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Aksaray'da gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında Niğde - Ankara Otoyolu Nevşehir gişeler çıkışı Babakonağı mevkiinde Kilis - İstanbul seferini yapan Hannan Samanoğlu’nun kullandığı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenden dolayı şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir ve Aksaray’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi otobüsün altından ekiplerce çıkartıldı.

Kaza yapan otobüsün bagajında bulunan 3 tane köpek yavrusu da kurtarılarak ekiplere teslim edildi.

Kaza nedeniyle Niğde - Ankara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: İHA

# sevk, polis, İstanbul

03 May 2024 - 09:03 Kocaeli/ İzmit- Türkiye --- Okunma

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