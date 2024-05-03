Yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu: Oğlu gözaltına alındı

Pakistanlı A.A.Q (30), Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki evine geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'nin (59), mutfakta boynundan ve kolundan bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının oğlu A.A.Q'yu gözaltına aldı.
Pakistanlı anne ve oğlunun 8 Nisan'da Ahatlı Mahallesi'ndeki apartmana taşındıkları ve A.A.Q'nun İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.