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Evdeki yangın tüpü patladı, 2 ahşap bina alev alev yandı

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Burdur’un Bucak ilçesinde ahşap evde bulunan yangın tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 2 ahşap bina yanarak kullanılamaz hale geldi.

Evdeki yangın tüpü patladı, 2 ahşap bina alev alev yandı mask
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Yangın saat 22.45 sıralarında Bucak ilçesinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde bulunan yangın tüpünün bir anda patlaması sonucu ahşap evde yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve  polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. Yan binaya da sıçrayan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken iki ev içerisinde de kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İHA

# sevk, polis

03 May 2024 - 09:20 - Türkiye --- Okunma

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