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03 May 2024 - 09:23- Ekonomi G:

Altın fiyatı bugün yeniden yükselişte

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Son günlerde düşüşe geçen ve 2 bin 400 liranın altına gerileyen gram altın fiyatı bugün yeniden yükselişe geçti. 3 Mayıs Cuma günü güncel ons altın değeri 2 bin 303 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 403 liradan satılıyor.

Altın fiyatı bugün yeniden yükselişte mask
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Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. 1 Mayıs'ta açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizi, 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi. Faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden olurken, Fed'in ilk faiz indirimi tarihine ilişkin beklentilerin ötelenmesi altındaki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 396 liradan yaparken; 3 Mayıs Cuma günü saat 08:30 itibarıyla 2 bin 402 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 929 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.403,11

Satış: 2.403,11

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.844,98

Satış: 3.929,80

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.379,90

Satış: 15.671,13

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.665,92

Satış: 7.859,60

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.301,99

Satış: 1.724,06

Kaynak: Habertürk

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03 May 2024 - 09:23 - Ekonomi --- Okunma

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