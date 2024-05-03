Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Magazin

Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı!

ABONE OL Google News Sayfamız

'Kara para aklamak', 'yasa dışı bahis çetesine üye olmak' gibi suçlardan 7 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenip, örgüt kurma ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilen silahlı saldırı davası geçtiğimiz gün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Sezgin, Engin ve Dilan Polat, bulunduğu cezaevinden getirilmişti. Diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katılmıştı. Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat’la gözgöze geldiği an gözyaşlarına boğulmuştu.  Ayrıca duruşma devam ederken Dilan Polat’ın kızıyla konuşup ağladığı da görülmüştü.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Ara kararını açıklayan mahkeme, yakalama kararlarının ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosya ile birleştirilmesine hükmedilerek duruşma ertelendi. Öte yandan tutukluluk devam kararını duyan Dilan Polat sinir krizi geçimiş, Polat ‘Nida’ diye çığlık atarak duruşma salonundan jandarma ile ayrılmıştı.

KARARI KALDIRAMADI

Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; mahkemenin tutukluluğuna devam kararı verilen Dilan Polat'ın bunu kaldıramadığı için kendisine zarar verdiği öğrenildi.

KOĞUŞU BİRBİRİNE KATTI

Koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldığı, buradaki muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.

PSİKOLOJİK DESTEK

Muayeneden sonra yeniden cezaevine gönderilen Polat'a psikolojik tedavi uygulandığı öğrenildi. Avukatı Hüseyin Kaya, "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum" dedi.

Kaynak: Posta

# sosyal, para, İstanbul, ceza, mahkeme

03 May 2024 - 09:40 Kocaeli- Magazin --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.843.768 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL