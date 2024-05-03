Karamürsel'de Trafik ve İlk Yardım Haftası kutlandı

Atatürk Ortaokulu tarafından Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğretmen Tuğba Arıkan, programın açılış konuşmasını yaptı.
Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, "7'den 77'ye Adam Olacak Çocuk Müzikali" gösterisi sunuldu.
Daha sonra Trafik ve İlk Yardım Haftası konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.