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03 May 2024 - 09:57- Asayiş G:

Kocaeli'de çok sayıda cinsel içerikli ürün çöpe atıldı

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Kocaeli'de çok sayıda cinsel içerikli ürün çöpe atılırken görüntülendi.

Kocaeli'de çok sayıda cinsel içerikli ürün çöpe atıldı mask
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Derince’de çekilen görüntülerde, çok sayıda cinsel içerikli ürünün çöpe atıldığı görüldü.

Fatih Sultan Mahallesi Çenedere Caddesi üzerinde araçla gelen şahıslar, onlarca cinsel gücü arttırıcı ürünü çöpe atarken görüntülendi. Bu macunları kimin ve neden çöpe attığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Derince

03 May 2024 - 09:57 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Ne İroni Ne Gerçek - Çöpe atmış adam o bile dert oldu vidyoya çektiler paylaştılar çöpün de hesabı sorulmaz çöp da bu çöp yani çöp çöp....

İnsanlar iyice şirazeyi kaydırdı binlerce ekmek çöpe gidiyor onu bu kadar dert etmiyor kimse....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 10:07

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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