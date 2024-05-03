Kocaeli'de çok sayıda cinsel içerikli ürün çöpe atıldı

Ne İroni Ne Gerçek - Çöpe atmış adam o bile dert oldu vidyoya çektiler paylaştılar çöpün de hesabı sorulmaz çöp da bu çöp yani çöp çöp....

İnsanlar iyice şirazeyi kaydırdı binlerce ekmek çöpe gidiyor onu bu kadar dert etmiyor kimse....