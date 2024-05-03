Kocaeli'de çok sayıda cinsel içerikli ürün çöpe atıldı

Derince’de çekilen görüntülerde, çok sayıda cinsel içerikli ürünün çöpe atıldığı görüldü.
Fatih Sultan Mahallesi Çenedere Caddesi üzerinde araçla gelen şahıslar, onlarca cinsel gücü arttırıcı ürünü çöpe atarken görüntülendi. Bu macunları kimin ve neden çöpe attığı ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ne İroni Ne Gerçek - Çöpe atmış adam o bile dert oldu vidyoya çektiler paylaştılar çöpün de hesabı sorulmaz çöp da bu çöp yani çöp çöp....
İnsanlar iyice şirazeyi kaydırdı binlerce ekmek çöpe gidiyor onu bu kadar dert etmiyor kimse....
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.