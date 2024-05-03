Nisan ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde nisan ayı enflasyon artış beklentisi yüzde 3,25 olmuştu. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya gerilemişti.

AA Finans enflasyon beklenti anketinde nisan ayında enflasyonun yüzde 3,22 artacağını tahmin edilmişti. Yıllık enflasyonun ise yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülmüştü. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,65 olmuştu.

Reuters anketinde enflasyonun aylık bazda yüzde 3,4 artacağı bekleniyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 70,3 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkması öngörülmüştü. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,5 olarak gerçekleşmişti.

ÖNCÜ GÖSTERGELER NEYE İŞARET ETTİ?

Öncü göstergeler de enflasyonda artışa işaret etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,89 yükseliş kaydetti. Toptan fiyatlar ise yüzde 4,87 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 78,81, toptan fiyatlar 65,94 yükseldi.

Türk-İş verilerine göre gıda fiyatları nisan ayında yüzde 5,55 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 74,88 olarak hesaplandı.

Nisan ayında açlık sınırı, 17 bin 725 liraya yükselerek bu yıl ilk kez asgari ücreti geride bıraktı. Asgari ücret ocak ayında 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası, enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra yılın ikinci yarısında düşüş eğilimine girmesini öngörüyor.

Yıllık enflasyonda zirve beklentisi yüzde 73-75 bandında tahmin ediliyor.