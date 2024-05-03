Ünlü marketin ürününden ölmüş fare çıktı

Zincir Market firması Şok’un kendi markası olan Amigo çekirdeğin içinden ölmüş fare çıktı. Sosyal Medya’da ‘Denetle’ hesabının paylaştığı gönderide “ŞOK marketten alınan çekirdekten fare çıktı. Fare çekirdekle beraber kavrulmuş ve yapışmış. Bu üretim bandından geçen diğer çekirdekleri şu an tüketiyor olabilirsiniz.” İfadeleri kullanılırken firmaya çok sayıda tepki mesajı geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.