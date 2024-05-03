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03 May 2024 - 10:11- Gündem G:

Ünlü marketin ürününden ölmüş fare çıktı

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Şok Market'in ürünü olan çekirdeğin içinden ölmüş fare çıktı.

Ünlü marketin ürününden ölmüş fare çıktı mask
Ünlü marketin ürününden ölmüş fare çıktı
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Zincir Market firması Şok’un kendi markası olan Amigo çekirdeğin içinden ölmüş fare çıktı. Sosyal Medya’da ‘Denetle’ hesabının paylaştığı gönderide “ŞOK marketten alınan çekirdekten fare çıktı. Fare çekirdekle beraber kavrulmuş ve yapışmış. Bu üretim bandından geçen diğer çekirdekleri şu an tüketiyor olabilirsiniz.” İfadeleri kullanılırken firmaya çok sayıda tepki mesajı geldi.

Ünlü marketin ürününden ölmüş fare çıktı

Kaynak: Haber Merkezi

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03 May 2024 - 10:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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