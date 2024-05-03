Ünlü marketin ürününden ölmüş fare çıktı

Zincir Market firması Şok’un kendi markası olan Amigo çekirdeğin içinden ölmüş fare çıktı. Sosyal Medya’da ‘Denetle’ hesabının paylaştığı gönderide “ŞOK marketten alınan çekirdekten fare çıktı. Fare çekirdekle beraber kavrulmuş ve yapışmış. Bu üretim bandından geçen diğer çekirdekleri şu an tüketiyor olabilirsiniz.” İfadeleri kullanılırken firmaya çok sayıda tepki mesajı geldi.

Kaynak: Haber Merkezi