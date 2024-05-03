Taraftarın yolculuğu başladı

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR



Ligde üçüncü olarak direk final maçı oynamaya hak kazanmak isteyen bu hafta Bodrumspor FK ile kritik bir maçta karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da taraftarlar Bodrum’un yolunu tutmaya başladı. Kazanması durumunda üçüncülük yolunda büyük bir avantaj elde edecek olan Kocaelispor bu maçta da taraftarıyla birlikte olacak. Bu kritik karşılaşma Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.