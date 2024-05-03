TOBB Genç Girişimciler Marmara Bölge Toplantısı Yalova’da gerçekleşti

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Toplantısı'nın ikincisi, TOBB Yalova Genç İcra Kurulu'nun ev sahipliğinde Yalova Sanayi ve Ticaret Odası'nda yapıldı. Toplantıya Marmara Bölge ve Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mert Kavşut, Yalova GGK Başkanı İdris Safa Kaya, Bursa GGK Başkanı Emre Yıldız, Balıkesir GGK Başkanı Ceyhun Ercan, Sakarya GGK Başkanı Semih Çiftçi, Bilecik GGK Başkanı Ahmet Mert Yıldırım ve İcra Kurulu Üyeleri katıldı. Ayrıca TOBB Girişimcilik Daire Müdürü Duygu Kılıç da programa katılım sağladı.

ÖĞRENCİLER VE İŞVERENLER BULUŞACAK



Ev sahibi Yalova İcra Kurulu Başkanı Safa Kaya yaptığı konuşmada, " İcra seçimi sonrasında geçtiğimiz 6 aylık dönemde Yalova İcra Kurulumuz olarak odamıza kayıtlı 7 bin 800 üyeden, 350 faal genç girişimci üyemize ziyaretlere başladık. Genç girişimcilerin ihtiyaçlarını anlamak için bu çok önemli. Yalova Üniversitesi iş birliği ile Kariyer günleri organizasyonu düzenlemekteyiz. 16 Mayıs'ta gerçekleşecek organizasyonumuz, öğrenciler ile işverenleri buluşturup gençlere yön gösterecek bir proje olacak. Ayrıca öğrencilerin staj yapabilecekleri firmalarla buluşması sağlanmış olacak. İlimizdeki genç girişimcilerin katma değerli iş fırsatları yakalayabileceği programlar yapacağız " dedi.

KAVŞUT FAALİYETLERİ ANLATTI

Marmara Bölge ve Kocaeli icra Başkanı Mert Kavşut ise, "Marmara Bölge Toplantısı’nı 24 Ocak'ta ev sahipliği yaptığımız Kocaeli'mizde gerçekleştirmiştik. İkincisini Yalova'da gerçekleştirmekteyiz. Öncelikle geçtiğimiz 6 aylık süreçte, Ankara Anıtkabir, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulunduk. 21 Şubat'ta Kocaeli Üniversitesi iş birliğimizle Girişimcilikte Başarı Hikayeleri paneli düzenledik. 26 Mart'ta JCI Kocaeli ( Genç Liderler ve Girişimciler Derneği ) iş birliği protokolü imzaladık. 26 Nisan'da Gaziantep Ticaret Odası ve Genç Girişimciler İcra Kurulu ziyaretinde bulunduk. 30 Mayıs'ta gerçekleştirmeyi planladığımız İtalya Milano programında Milano Ticaret Odası, Milano Başkonsolosluğu ve Ataşeliği ziyaretinde bulunacağız. Ferrari ve Maserati Fabrikaları ile müzelerine gezi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.



KAYNAŞMA VE EĞİTİM PROGRAMI YAPILACAK

Kavşut konuşmasını şöyle sürdürdü: “Marmara Bölgesi’nde bulunan genç girişimcilerimizi bir araya getirerek, ticari birlikteliği sağlamak amacı ile kaynaşma ve eğitim programını Kocaeli ev sahipliğinde ağustos-eylül ayları içerisinde düzenleyeceğiz." Toplantının ardından Yalova Ticaret Odası TOBB Yalova Genç İcra Kurulu ev sahipliğinde Termal Tanıtım Gezisi ve Yalova Garden A.Ş. ziyaretinde bulunuldu.

KAYA VE KAVŞUT BİRLİKTE: Yalova İcra Kurulu Başkanı Safa Kaya ile Marmara Bölge ve Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mert Kavşut birlikte fotoğraf çekildi

TOPLU: TOBB Yalova Genç İcra Kurulu'nun ev sahipliğinde, Yalova Sanayi ve Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantının ardından birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

GEZİ: Toplantının ardından Yalova Ticaret Odası TOBB Yalova Genç İcra Kurulu ev sahipliğinde Termal Tanıtım Gezisi ve Yalova Garden A.Ş. ziyaretinde bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi