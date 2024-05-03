Bağdatsporlu taraftarlar dün akşam Karamürselsporlu taraftarları Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki Kanparalar Dernek Lokali’nde misafir etti. Mehmet Kanpara’nın daveti üzerine gerçekleştirilen buluşmaya Kocaelispor tribünlerinin seçkin isimlerinden Kerem Raskon Çelik de katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada yarınki maçın dostluk içerisinde geçmesine yönelik mesajlar verildi.
- Spor
Bağdatspor ile Karamürselsporlu taraftarlar dün akşam buluştu
Bağdatspor ile Karamürselspor arasında yarın oynanacak BAL’a yükselme baraj maçı öncesinde Play-Off maçlarında yaşanan gerginliği azaltma adına çok doğru bir adım atıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.