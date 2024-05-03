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Bağdatspor ile Karamürselsporlu taraftarlar dün akşam buluştu

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Bağdatspor ile Karamürselspor arasında yarın oynanacak BAL’a yükselme baraj maçı öncesinde Play-Off maçlarında yaşanan gerginliği azaltma adına çok doğru bir adım atıldı.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Bağdatspor ile Karamürselsporlu taraftarlar dün akşam buluştu mask
Bağdatspor ile Karamürselsporlu taraftarlar dün akşam buluştu
Bağdatspor ile Karamürselsporlu taraftarlar dün akşam buluştu
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Bağdatsporlu taraftarlar dün akşam Karamürselsporlu taraftarları Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki Kanparalar Dernek Lokali’nde misafir etti. Mehmet Kanpara’nın daveti üzerine gerçekleştirilen buluşmaya Kocaelispor tribünlerinin seçkin isimlerinden Kerem Raskon Çelik de katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada yarınki maçın dostluk içerisinde geçmesine yönelik mesajlar verildi.

Bağdatspor ile Karamürselsporlu taraftarlar dün akşam buluştu
Bağdatspor ile Karamürselsporlu taraftarlar dün akşam buluştu

Bağdatspor ile Karamürselsporlu taraftarlar dün akşam buluştu

# kocaelispor

03 May 2024 - 10:23 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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