Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’dan Hıdırellez mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un Hıdırellez Bayramı Kutlama Mesajı şu şekilde: "Hıdırellez Bayramı soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesi ve doğanın yeniden canlanması nedeniyle, Türk Dünyasında olduğu gibi ülkemizde de sevinç ve coşkuyla kutlanan en güzel ve anlamlı geleneklerimizden birisidir.

Doğayla iç içe yaşayan aziz milletimizin, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek adına yüzyıllardır kutlamakta olduğu Hıdırellez, vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olmaktadır.

Tıpkı Nevruz gibi, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdırellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır.

Geçmişi, Mezopotamya ve Orta Asya’ya kadar uzanan bu köklü gelenek, özü bozulmadan gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel miraslarımızdandır.

Medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağını düşünüyor, dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan Hıdırellez Bayramı’nın, Kocaelili hemşehrilerime sağlık, mutluluk, huzur, kazanç ve uğur getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: BÜLTEN