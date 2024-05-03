Kocaeli'de ekmeğe zam geldi!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası Kocaeli Fırıncılar Odası’nın, ekmeğe zam yapılması için Ticaret Bakanlığı’na başvuru yaptığı açıklanmıştı. Yapılan teklife göre Kocaeli’de ekmeğin 10 TL’den satılması istenirken gramajının da 200 gram olması talep edilmişti. Bakanlığa sunulan talep onaylandı. Buna göre Kocaeli’de 5 Mayıs Pazartesi günü itibariyle geçerli olmak kaydıyla 210 gramı 8 TL ekmek 200 gramı 10 TL olarak satılacak. Bu zam öncesi Kocaeli Fırıncılar Odası, 2024 yılı başında ekmeğe zam yapıldığını açıklamış, 210 gram ekmeğin 7 lira 50 kuruş yerine 8 TL’den satışına karar verilmişti. Bu kararın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmişken ekmeğe bir zam daha yapıldı.