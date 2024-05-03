Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası Kocaeli Fırıncılar Odası’nın, ekmeğe zam yapılması için Ticaret Bakanlığı’na başvuru yaptığı açıklanmıştı. Yapılan teklife göre Kocaeli’de ekmeğin 10 TL’den satılması istenirken gramajının da 200 gram olması talep edilmişti. Bakanlığa sunulan talep onaylandı. Buna göre Kocaeli’de 5 Mayıs Pazartesi günü itibariyle geçerli olmak kaydıyla 210 gramı 8 TL ekmek 200 gramı 10 TL olarak satılacak. Bu zam öncesi Kocaeli Fırıncılar Odası, 2024 yılı başında ekmeğe zam yapıldığını açıklamış, 210 gram ekmeğin 7 lira 50 kuruş yerine 8 TL’den satışına karar verilmişti. Bu kararın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmişken ekmeğe bir zam daha yapıldı.
03 May 2024 - 10:36- Ekonomi Güncelleme:
Kocaeli'de ekmeğe zam geldi!
Kocaeli Fırıncılar Odası’nın geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı’na yaptığı ekmek zammı onaylandı. Yeni fiyat ve gramaj 5 Mayıs Pazartesi gününden itibaren uygulanacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
.... - Fırıncılar 50 lira yapsın ekmeği millette kurtulsun bakalım yine zam isteyecekler mi
Çukurbağlı - Valilik, Bakanlık onayladımı?
Semih - Çok doğru bir karar acilen ulaşıma da gelmesin lazim herkez yılbaşında zam aldı sadece fırıncılar ve minibüs culer zam almadi
Yusuf - Ye kürküm ye!.
Doymadılar beh.
Yahu arkadaş bu ekmek simit bile olsa tepkimiz aynı.
Fakirinin de zengininin de sofrasında olmazsa olmaz EKMEK.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.