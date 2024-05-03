İMO’dan Geleneksel Kariyer ve Pilav Günü

KOÜ’DE DÜZENLENDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Genç İMO olarak organize edilen Geleneksel Kariyer ve Pilav Günü Buluşması, KOÜ Savaş Ayberk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu, Kocaeli Üniversitesinden mezunlarının ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin bir araya geldiği etkinlikte, kariyer günü sunumlarının ardından geleneksel pilav günü gerçekleştirildi.

REKTÖR CANTÜRK DE KATILDI

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mücahit Opan, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Engin, İnşaat Mühendisliği Bölüm Akademisyenleri, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Şube Sekreter Üyesi Behra Sayan Erşan, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yaruk ve öğrenciler katıldı.

İMO BAŞKANI: "ONUR DUYDUM"

İMO Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü ile ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte konuşan İMO Başkanı Ali Akgün, etkinliğin birlik ve beraberliği amaçladığını söyledi. Akgün, konuşmasında, “Bugün mezun olduğu okula İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı olarak gelmekten onur duydum. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi meslektaşlarının her zaman yanındadır. Mezun olduktan sonra yine bu kurumun güncünü her zaman arkanızdan hissederek meslek hayatınıza devam edeceksiniz” dedi. Akgün, öğrencilere inşaat mühendisliği mesleğini, inşaat mühendisleri odasını ve üniversite yapılanmamız Genç İMO’dan bahsederek sözlerini tamamladı. Ardından Şube Sekreter Üye Behra Sayan Erşan mesleki sorumluluklar ve meslek etiği hakkında bilgiler verdiler. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mücahit Opan ve Dr. Öğretim Üyesi Serkan Engin’in konuşmalarının ardından organizasyonuna göstermiş olduğu destekleri için İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün’e teşekkür belgesi takdim edildi. Rektör Cantürk ise konuşmasında, Üniversitemizin araştırma üniversitesi olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, mühendislik fakültelerine ve öğrencilerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi