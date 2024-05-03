Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
03 May 2024 - 10:58- Gündem G:

İMO’dan Geleneksel Kariyer ve Pilav Günü

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen kariyer ve pilav günü yoğun katılımla gerçekleşti.

İMO’dan Geleneksel Kariyer ve Pilav Günü mask
İMO’dan Geleneksel Kariyer ve Pilav Günü
İMO’dan Geleneksel Kariyer ve Pilav Günü
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KOÜ’DE DÜZENLENDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Genç İMO olarak organize edilen Geleneksel Kariyer ve Pilav Günü Buluşması, KOÜ Savaş Ayberk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu, Kocaeli Üniversitesinden mezunlarının ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin bir araya geldiği etkinlikte, kariyer günü sunumlarının ardından geleneksel pilav günü gerçekleştirildi.

İMO’dan Geleneksel Kariyer ve Pilav Günü

REKTÖR CANTÜRK DE KATILDI

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mücahit Opan, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Engin, İnşaat Mühendisliği Bölüm Akademisyenleri, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Şube Sekreter Üyesi Behra Sayan Erşan, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yaruk ve öğrenciler katıldı.

İMO’dan Geleneksel Kariyer ve Pilav Günü

İMO BAŞKANI: "ONUR DUYDUM"

İMO Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü ile ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte konuşan İMO Başkanı Ali Akgün, etkinliğin birlik ve beraberliği amaçladığını söyledi. Akgün, konuşmasında, “Bugün mezun olduğu okula İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı olarak gelmekten onur duydum. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi meslektaşlarının her zaman yanındadır. Mezun olduktan sonra yine bu kurumun güncünü her zaman arkanızdan hissederek meslek hayatınıza devam edeceksiniz” dedi. Akgün, öğrencilere inşaat mühendisliği mesleğini, inşaat mühendisleri odasını ve üniversite yapılanmamız Genç İMO’dan bahsederek sözlerini tamamladı. Ardından Şube Sekreter Üye Behra Sayan Erşan mesleki sorumluluklar ve meslek etiği hakkında bilgiler verdiler. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mücahit Opan ve Dr. Öğretim Üyesi Serkan Engin’in konuşmalarının ardından organizasyonuna göstermiş olduğu destekleri için İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün’e teşekkür belgesi takdim edildi. Rektör Cantürk ise konuşmasında, Üniversitemizin araştırma üniversitesi olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, mühendislik fakültelerine ve öğrencilerine önemli görevler düştüğünü söyledi. 

 

İMO’dan Geleneksel Kariyer ve Pilav Günü
İMO’dan Geleneksel Kariyer ve Pilav Günü
İMO’dan Geleneksel Kariyer ve Pilav Günü

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, HER

03 May 2024 - 10:58 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.843.768 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL