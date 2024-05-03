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MHP’li Gökmen Türengül’ün acı günü

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Daha önce MHP’den belediye başkan aday adayı olan Gökmen Türengül’ün annesi hayatını kaybetti.

MHP’li Gökmen Türengül’ün acı günü mask
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2018’de Başiskele Belediye Başkan aday adayı da olan Gökmen Türengül’ün annesi Fatma Türengül yaşamını yitirdi. İzmit Karabaş Mahallesi Pertev Paşa Caddesi’nde oturan ve yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle yaşamını yitiren Fatma Türengül, bugün Yeni Cuma Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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03 May 2024 - 10:58 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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