Memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emekli güncel enflasyon farkını gündemine aldı. Yılda iki kez toplu enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının dördüncü enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.



Böylece nisan ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 18,70 olarak belirlendi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.

Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda.

Net rakam mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.