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Tırmanma şampiyonası 4-5 Mayıs’ta Kartepe’de

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı 04-05 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tırmanma şampiyonası 4-5 Mayıs’ta Kartepe’de mask
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Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii’nde koşulacak olan organizasyon 04 Mayıs Cumartesi günü antrenman çıkışları ile başlayacak. 05 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da ilk çıkış ile devam edecek olan yarışta, 5 ayrı kategoride 33 sporcu 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez kat edecekler.

Kaynak: Haber Merkezi

03 May 2024 - 11:04 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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