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Dış ticaret rakamları açıklandı

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Türkiye'nin ihracatı nisan ayında 19,2 milyar dolar, ithalatı 29,2 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı nisan ayında yıllık yüzde 13,3 artışla 9,9 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret rakamları açıklandı mask
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre nisan ayında ihracat, yıllık bazda yüzde 0,13 artışla 19 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti., İthalat ise 29,2 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı nisan ayında yıllık yüzde 13,3 artışla 9,9 milyar dolar oldu.

Bakan Bolat, ihracattaki sınırlı artışın en önemli nedeninin Ramaza Bayramı tatili olduğunu açıkladı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2,7 puan azalışla yüzde 66,1 olarak gerçekleşti.

2024 yılının ilk dört ayında ihracat, geçen yıla göre yüzde 2,7 artışla 82,9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde yüzde 8,9 oranında azalışla 113,1 milyar dolara geriledi.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 30,5 düşüşle 30,2 milyar dolara geriledi.

Dört aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65'ten yüzde 73,3'e yükseldi.

OVP'de 2024 yılının sonunda ihracatın 267 milyar dolar, ithalatın ise 372,8 milyar dolar olması öngörülüyor.

# İstanbul, dolar

03 May 2024 - 11:05 - Ekonomi --- Okunma

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