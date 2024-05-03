Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Vatandaşlar yangına müdahaleyi öğrendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'de itfaiye personelleri vatandaşlara yangın güvenliği eğitimi verdi. Eğitim kapsamında yangın söndürücüler kullanılarak gerçeği aratmayacak tatbikat da gerçekleştirildi.

Vatandaşlar yangına müdahaleyi öğrendi mask
Vatandaşlar yangına müdahaleyi öğrendi
Vatandaşlar yangına müdahaleyi öğrendi
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Birimi KOBİTEM ekiplerince Gebze'de bulunan 26 Nisan Emlak Konutları Site sakinlerine yönelik "yangın güvenliği eğitimi" gerçekleştirdi. Eğitimde yangın önleme, yangında doğru hareket tarzı ile taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı hakkında pratik bilgiler sunuldu.

Eğitimin son bölümünde ise uygulamalı olarak yangın söndürücüler kullanılarak tatbikat gerçekleştirildi. Büyükşehir İtfaiyesi tarafından verilen eğitim hizmetleri sayesinde, vatandaşların muhtemel afet ve yangınlara hazır olmaları, ayrıca profesyonel müdahale birimleri gelinceye kadar bu durumlarla başa çıkabilmeleri hedefleniyor.

Vatandaşlar yangına müdahaleyi öğrendi
Vatandaşlar yangına müdahaleyi öğrendi

Kaynak: İHA

# Kocaeli, Büyükşehir, Gebze

03 May 2024 - 11:06 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.843.768 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL