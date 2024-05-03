Vatandaşlar yangına müdahaleyi öğrendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Birimi KOBİTEM ekiplerince Gebze'de bulunan 26 Nisan Emlak Konutları Site sakinlerine yönelik "yangın güvenliği eğitimi" gerçekleştirdi. Eğitimde yangın önleme, yangında doğru hareket tarzı ile taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı hakkında pratik bilgiler sunuldu.
Eğitimin son bölümünde ise uygulamalı olarak yangın söndürücüler kullanılarak tatbikat gerçekleştirildi. Büyükşehir İtfaiyesi tarafından verilen eğitim hizmetleri sayesinde, vatandaşların muhtemel afet ve yangınlara hazır olmaları, ayrıca profesyonel müdahale birimleri gelinceye kadar bu durumlarla başa çıkabilmeleri hedefleniyor.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.