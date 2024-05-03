KOTO’nun okulu ‘Bir Patent Fikrim Var Yarışması’ndan ödülle döndü

TÖREN DÜZENLENDİ

Türkiye’de patent farkındalığını artırmak amacıyla, TÜBİTAK, Türkiye Patent Hareketi, Adres Patent firması, Gebze Güzeller OSB ve Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji işbirliğinde, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası kapsamında düzenlenen “Bir Patent Fikrim Var” yarışmasının sonuçları geçtiğimiz gün düzenlenen tören ile açıklandı.

MODÜLER ARAÇ PROJESİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve kent protokolünün katılımlarıyla gerçekleşen törende, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Öznur Canevi’nin, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Emir Kömürcü danışmanlığında hayata geçirdiği, ‘Modüler Araç’ Projesi, 4.’lük ve Patent Başvurusu Ödülü’ne layık görüldü. Okul Müdürü Coşkun Cebeci, Danışman Öğretmeni Mehmet Emir Kömürcü ile birlikte törene katılan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Öznur Canevi, 4.’lük ödülünü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın’ın elinden aldı.

TASARRUF SAĞLAYACAK

Patent Başvurusu Ödülü’ne de layık görülen projesi hakkında bilgi veren Canevi, “Elektrikli, uzaktan kumanda kontrollü modüler aracımız uzayıp kısalabilir şase yapısı ile toplu taşımada yolcu yoğunluğuna göre kapasite değişikliği sağlayacak ve çeşitli yolcu kabinleri kullanarak tek bir araç farklı alanlarda kullanılabilecektir. Bu sayede verimi arttırarak tasarruf sağlanacaktır” dedi.

BAŞKAN BULUT’TAN KUTLAMA MESAJI

Yayınladığı mesaj ile Öznur Canevi’ni tebrik eden Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Öğrencilerimiz akademik alandaki başarılarıyla da kentimizi gururlandırmaya devam ediyor. Projesi ödüle layık gören öğrencimizi kutluyor, bu yolculukta kendisine eşlik eden okul müdürümüz Coşkun Cebeci ve danışman öğretmenimiz Mehmet Emin Kömürcü’ye de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize desteklerimiz sürecek” dedi.

Kaynak: Bülten