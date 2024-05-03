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03 May 2024 - 11:15- Gündem G:

Körfez’de mavi kapaklar umut oluyor

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Körfez’de ilçe genelindeki okullarda gerçekleştirilen ‘Kapakları Topluyoruz, Engelleri Aşıyoruz’ projesi kapsamında toplanan kapaklar, engelli bireyler için umut oluyor. Son olarak Petkim Ortaokulu öğrencileri tarafından 1 kamyon kapak yetkililere teslim edildi.

Okan Karataş
Okan Karataş Tüm Haberleri
Körfez’de mavi kapaklar umut oluyor mask
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Körfez Belediyesi’nin Körfez Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Minik Hayatlar Derneği iş birliğiyle düzenlediği ‘Kapakları topluyoruz, engelleri aşıyoruz’ projesine öğrencilerden büyük destek geliyor. Ekipler son olarak Petkim Ortaokulu’nda öğrenciler tarafından toplanan 1 kamyona sığan binlerce kapağı teslim aldı.

 

ÖĞRENCİLER SAHİPLENDİ

Proje kapsamında toplanan mavi kapaklar sayesinde birçok engelli vatandaşımızın tekerlekli sandalyelerine kavuşmaları hedefleniyor. Petkim Ortaokulu öğrencileri de örnek davranışları ile büyük alkış alırken, öğretmenleri, “Çocuklarımız bugüne kadar evlerinde hatta yolda gördükleri mavi kapakları ‘umuda destek’ için biriktirdiler ve bizlere getirdiler. Bu yaşta çocuklarımızın bu sosyal sorumluluk bilinci ile büyümeleri de projenin diğer önemli ayağıydı” dedi.

 

BİR KAMYON MAVİ KAPAK

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetim Şefliği Yetkilisi Ufuk Salih Kaya da öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, “ Her bir kapak her bir umut için destek veren tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Kampanyamız eğitim öğretim süresince devam edecektir. Destek vermek isteyen herkesi, okullara kapak getirmeye bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Bülten

# sosyal, HER, ilçe, Körfez

03 May 2024 - 11:15 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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