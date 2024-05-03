Körfez’de mavi kapaklar umut oluyor

Körfez Belediyesi’nin Körfez Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Minik Hayatlar Derneği iş birliğiyle düzenlediği ‘Kapakları topluyoruz, engelleri aşıyoruz’ projesine öğrencilerden büyük destek geliyor. Ekipler son olarak Petkim Ortaokulu’nda öğrenciler tarafından toplanan 1 kamyona sığan binlerce kapağı teslim aldı.
ÖĞRENCİLER SAHİPLENDİ
Proje kapsamında toplanan mavi kapaklar sayesinde birçok engelli vatandaşımızın tekerlekli sandalyelerine kavuşmaları hedefleniyor. Petkim Ortaokulu öğrencileri de örnek davranışları ile büyük alkış alırken, öğretmenleri, “Çocuklarımız bugüne kadar evlerinde hatta yolda gördükleri mavi kapakları ‘umuda destek’ için biriktirdiler ve bizlere getirdiler. Bu yaşta çocuklarımızın bu sosyal sorumluluk bilinci ile büyümeleri de projenin diğer önemli ayağıydı” dedi.
BİR KAMYON MAVİ KAPAK
Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetim Şefliği Yetkilisi Ufuk Salih Kaya da öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, “ Her bir kapak her bir umut için destek veren tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Kampanyamız eğitim öğretim süresince devam edecektir. Destek vermek isteyen herkesi, okullara kapak getirmeye bekliyoruz” dedi.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.