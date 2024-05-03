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Körfez’in kızları Ragbide Türkiye Şampiyonu oldu 

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Okul Sporları Ragbi branşı Genç A Kızlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası 26-28 Nisan tarihlerinde Muğla’nın Ortaca İlçesinde 115 okul takımının katılımıyla gerçekleştirildi.

Körfez’in kızları Ragbide Türkiye Şampiyonu oldu  mask
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Körfez Gençlerbirliği SK Ragbi takımı sporcu ve antrenörlerinden oluşan Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Kız Takımı Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attılar. İhsan Demirtaş’ın başantrenörü ve Sedanur Alagöz’ün antrenörü olduğu Ragbi kız takımımız daha önce Zonguldak’ta yapılan grup maçlarında birinci olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanmıştı.

 

FİNALDE NEFES KESEN MÜCADELE

Muğla’nın Ortaca İlçesinde yapılan Türkiye Şampiyonası’nda da Şırnak, Antalya, Tokat ve Konya ekiplerini yenerek finale çıktılar. Körfez Gençlerbirliği SK Ragbi takımı lisanslı sporcusu olarak da birlikte oynayan ve Türkiye çapında çeşitli dereceler elde eden liseli kızlarımız finalde de Ankara Dede Korkut Anadolu Lisesi’ni yenerek şampiyonluğa ulaştılar. Şampiyonada;1. Kocaeli Hayrettin Gürsoy Lisesi   2. Ankara Dede Korkut Anadolu Lisesi ve 3. Konya Spor Lisesi oldu.

# Kocaeli, Türkiye, Körfez

03 May 2024 - 11:16 - Spor --- Okunma

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