Körfez’in kızları Ragbide Türkiye Şampiyonu oldu 

Körfez Gençlerbirliği SK Ragbi takımı sporcu ve antrenörlerinden oluşan Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Kız Takımı Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attılar. İhsan Demirtaş’ın başantrenörü ve Sedanur Alagöz’ün antrenörü olduğu Ragbi kız takımımız daha önce Zonguldak’ta yapılan grup maçlarında birinci olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanmıştı.
FİNALDE NEFES KESEN MÜCADELE
Muğla’nın Ortaca İlçesinde yapılan Türkiye Şampiyonası’nda da Şırnak, Antalya, Tokat ve Konya ekiplerini yenerek finale çıktılar. Körfez Gençlerbirliği SK Ragbi takımı lisanslı sporcusu olarak da birlikte oynayan ve Türkiye çapında çeşitli dereceler elde eden liseli kızlarımız finalde de Ankara Dede Korkut Anadolu Lisesi’ni yenerek şampiyonluğa ulaştılar. Şampiyonada;1. Kocaeli Hayrettin Gürsoy Lisesi 2. Ankara Dede Korkut Anadolu Lisesi ve 3. Konya Spor Lisesi oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.