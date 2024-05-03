Otomotiv pazarı iki yıl sonra ilk kez daraldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

Nisan ayında otomobil satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,6 azalarak 14 bin 471 adet oldu.

Ortalamadan yüksek

Bloomberg HT‘nin aktardığına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,2 arttı. Otomobil pazarı ise 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 20,7 artış, hafif ticari araç pazarı yüzde 0,3 arttı.

Dört aylıkta artış var

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 16,62 oranında artarak 294 bin 837 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,2 azalarak 76 bin 601 adet oldu.

Kaynak: Haber Merkezi