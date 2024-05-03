Köyiçi Deresi’ndeki ıslah çalışmalarında sona gelindi

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Ani yağışlar ile birlikte sel ve taşkın riskinin oluştuğu bölgelerde planlama yaparak yatırımlarını bu doğrultuda yürüten İSU Genel Müdürlüğü, ani yağışlarda yaşanabilecek sel, taşkın ve benzeri olumsuz koşullara karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Bu kapsamda, Körfez ilçesi Kışladüzü Mahallesi Köyiçi Deresi’nin Yukarı Hereke ile D-100 Karayolu Caddesi arası bağlantı yolundaki menfez çalışmalarını geçtiğimiz yıl tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü; bu yıl devam ettirdiği 2. etap çalışmaları kapsamında Körfez ilçesi Kışladüzü Mahallesi, Hereke sahil bölgesinde tren yolunun alt kısmında yer alan ve denize kadar uzanan bölümünde gerçekleştirdiği köprü menfez ve dere ıslah çalışmalarında sona yaklaştı.
KÖPRÜ VE ISLAH ÇALIŞMASINDA 500 METREKÜP BETON KULLANILDI
Köprü menfez yapımında 150 metreküp C 35 beton ile “u kesit” dere ıslah imalatında 350 metreküp C 30 betonun kullanıldığı çalışmalar kapsamında iki aracın yan yana rahatlıkla geçebileceği 7 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğunda köprü menfez imalatı tamamlanırken derenin tren yolundan denize kadar uzanan bölümünde gerçekleştirilen 50 metre uzunluğunda “u kesit” beton imalatlı dere ıslahının önümüzdeki haftalarda tamamlanması için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dere kenarında yer alan atık su terfi merkezinin de bakım, onarım ve çevre düzenlemesi İSU Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılarak 2.etap tamamlanacak. Böylece proje, 1.etap ile bütünleşmiş bir görünüme kavuşacak.
TAŞKINLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Kışladüzü Mahallesi'nde yer alan Köyiçi Deresi'nin ıslah çalışmaları ve korkuluk imalatları sona erdiğinde, yağışların yarattığı taş yığınlarının dere yatağını doldurmasına engel olunacak. Böylece, sel riski azaltılacak ve mahalle sakinlerinin güvenliği için önemli bir adım atılmış olacak.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.