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Zam haberiyle gündeme gelen Starbucks hisseleri çakıldı

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İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı müdahalesi nedeniyle protestolarla gündeme gelen Starbucks hisselerinde tarihi kayıp… Nasdaq’ta işlem gören Starbucks hisseleri dün yüzde 16 geriledi. Şirket hisselerinin en yüksek olduğu dönemden bu yana kayıp 35 milyar doları buldu.

Zam haberiyle gündeme gelen Starbucks hisseleri çakıldı mask
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Türkiye’de 685 mağazası bulunan Starbucks zor günler geçiriyor. Şirketin Nasdaq’ta işlem gören hisseleri dün yüzde 16 değer kaybetti.

Kahve zincirinin Nasdaq’ta işlem gören hisselerinin toplam piyasa değeri de 85 milyar doların altına düştü. Starbucks hisselerinin en yüksek olduğu dönem ile bugün arasında kaydedilen kayıp ise 35 milyar dolar oldu. Starbucks CEO’su Laxman Narasimhan katıldığı yayında, "Müşteriler ve Çin üzerindeki baskılar ve Ortadoğu'daki iş dünyasının diğer coğrafyalarda da bizi etkilemesi nedeniyle çok zorlu bir çeyrekti" açıklaması yaptı.

Starbucks kahvesine zam gelmişti

Önceki gün 2024 ilk çeyrek bilançosunu Starbucks’ın gelirlerindeki düşüş dikkat çekmişti. Şirketin gelirleri ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8.6 milyar dolara geriledi.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks ürünlerine bu yıl ikinci kez zam yapmıştı. Yeni fiyatlara göre küçük boy (tall) sade filtre kahve 60 liradan 70 liraya yükselmişti.

Kaynak: DÜNYA

# yeni, Türkiye, dolar

03 May 2024 - 11:19 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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