Başkan Gökçe, görüşmelerini sürdürüyor

GÜRBÜZ ÇAPAN’DAN ZİYARET
Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe nezaket görüşmeleri kapsamında kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya geliyor. Başkan Gökçe bu kapsamda bir araya geldiği Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr.Gürbüz Çapan, Özgür Gazeteciler Platform Sözcüsü Gazeteci Çetin Yılmaz ve önceki dönem milletvekili adayı Cuma Karavar'a nezaketleri için teşekkür etti. Başkan Gökçe, yine ülkemizi temsil ederek dereceye giren Kocaeli Yüzme Kulübü öğrencilerinden Bedirhan Ayhan ve Tuana Bayar'ı da başarılarından dolayı tebrik etti.
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Başkan Gökçe ayrıca Disk-Emekli-Sen Derince Şube Başkanı Behçet Köşe ve yönetimi, Kromozom Kardeşliği Derneği Başkanı Neriman Akbulut ve özel öğrenciler, Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alper Yılmaz ve yönetimi, Sivas Zara Zogalli Köyü Derneği Başkanı Gönül Tunç ve yönetimi, Deva Partisi Derince İlçe Başkanı Yılmaz Güney ve yönetimi ile Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Ünal Çelik ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.