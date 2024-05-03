Fırıncılar Odası Başkanı Sarı: Una zam gelmezse 2025’e kadar zam olmaz

UNA ZAM GELMEZSE 2025’E KADAR GİDEBİLİRİZ
Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı yeni ekmek fiyatı-gramajı hakkında “Bu fiyatla un fiyatlarına zam gelmediği sürece 2025’e kadar gideriz. Un fiyatlarına afaki bir artış gelmediği, asgari ücrette bir artış yaşanmadığı sürece yılbaşına kadar artış öngörmüyoruz. Teklif hazırlığı sırasında un 700 TL bandındayken şimdi 750 TL oldu. Una 1 ay içerisinde 50 TL daha zam geldi. Biz de sürekli zam yapmaktan yorulduk ama şu un fiyatı ve asgari ücrette artış olmazsa yılsonuna kadar bu fiyat-gramajla gitmek istiyoruz. Aldığımız zam yüzde 34, tüm girdiler yüzde 50 zamlanmışken biz yüzde 34 zam yaptık. Ocaktan bu yana sadece una yüzde 50 zam geldi. Gramajın düştüğünü ve fazla zam olduğu söyleniyor ama kilogram bazlı bakılmalı.
UFAK TEFEK ARTIŞLAR SÜBVANSE EDİLİYOR
Un fiyatında bugünden itibaren en fazla 50 TL artışı sübvanse edebiliriz. Hele un fiyatı 1000 TL bandını görürse o zaman yapacak bir şeyimiz yok. Fırıncılar ufak tefek artışları zaten sübvanse ediyor ama fırıncıların da ayakta durabilmesi için yapılması gerekenleri yapmalıyız, aksi takdirde ayakta durması pek mümkün olmaz. ‘Ekmek 10 TL oldu, fırıncılar büyük para kazanacak’ söylemlerini yorumlarda görüyoruz ama işin iç yüzü öyle değil. Meslektaşlarımız ticaretine devam edebilmesi için gerekli olan fiyat bu. Dünya ve Türkiye şartlarında ekonomik krizde biz de para kazanma derdinde değiliz, sadece zarar etmemek için gerekli olan adımları atıyoruz. Bu adım da 200 gram 10 TL, yani yüzde 34’lük zamdı.
UN FİYATI BİZ FIRINCILARA DAYATILIYOR
Un fiyatları noktasında Ticaret Bakanımız ile toplantılar yaptık ama una bir destek planlı olmadığını öğrendik. Serbest piyasada un fiyatı üreticilerin tercihine bağlı olarak artıyor, aynı kalıyor ya da düşüyor. Tamamıyla üreticilere bırakılmış durumda. Un fiyatı biz fırıncılara dayatılıyor. Durum böyleyken insanımız bize ‘Yılbaşında zam yapmıştınız’ diyor ama o zam yüzde 7’lik bir zamdı. Enflasyonun böyle olduğu bir ortamda yüzde 7’lik artış hangi esnafa ne katkı sağlar? Yüzde 7 artı yüzde 34 zam olmuş oldu. Senelik zam şimdilik yüzde 41, asgari ücrete bu yıl için gelen zam yüzde 50. Asgari ücret esnafın girdilerinden sadece bir tanesi bu girdiyle birlikte daha pek çok girdi kalemimiz var” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(14 )
Emekli41 - İlimizde 500 den fazla, çok sayıda fırın olduğu için günlük 5000 ekmeğin altında üretim yapan fırınlar ekmeğin maliyetini düşüremiyor! Bu durum ekmeğin satış fiyatına yansıyor!... Önerim 3 fırıncı ortak şirket kursalar, tek fırında üretim yapsalar ; mevcut pazarlarını ve fırınlarının tezgah satışlarını ortak kullansalar! hem işçilikten hemde enerjiden büyük tasarruf sağlayarak maliyetleri düşürebilirsiniz! Oda olarak bunu teşvik ediyormusunuz! yada devrim niteliğinde olabilecek bu projeye destek verirmisiniz!... Öncelikle bu tür girişimde bulunacak kişiler için, ortaklığın sağlam zeminde yürüyebilmesi için, tüm yönleriyle karşılıklı güvenin tesis edilmesi için hukuka uygun bir ortaklık sözleşmesi taslağı hazırlamanız... bu sözleşmenin birer örneğini tüm fırınlara yollayarak, onlara ön ayak.olabilirsiniz, bir fikir.verebilirsiniz..
Sezo - Dalgamı geciyon 10tl için en az 250 gr olmasi lazım hem zam yapıyorsunuz bide gramdan caliyorsunuz
Doğrucu - 6 ay sonra yine zam var diyor
M.korkmaz - Lütfentiniz İKİ AYDA BİR YAPIN.
Derince Den - yüzü kızarmadan bu kadar yalan söylenir mi? una nerden zam gelmiş %50 çıkart faturaları yayınla ocak un fiyatı ile şimdiki un fiyatını.Bizde esnaflık yapıyoruz %50 değil sadece 50 tl geldi zam.Milletin aklı ile oynamayın.
Vatandaş - Uncu ve fırıncılar doymadı gitti bu ülkede... Danışıklı dövüş yapıyorlar. Öyle olursa zam gelmez böyle olursa zam gelmez. Belediyeler bence fırın kursun. Un fabrikası açsın. Millet ekmek yiyecek ama nedense Ali Sarı ne derse o oluyor. Bu tür yerlere ağır yaptırım gelmeli. Bırakın millet bir sene aynı paradan ekmek yesin. Zaten çoğu katkı ürünü. Zam yerine sağlıklı ekmek için uğraşın biraz.
İvero - Yok bide yapsaydınız yemeyin ekmek olmessiniz
Wallace - fındık lahmacun varsa fındık ekmek çıksın
Nizamiye - Ali abi 210 gramı 10 TL ye satın üstünüzde vatandaş hakkı olmasın fırıncılar kazanacak tabi ama hem fiyattan hem gramdan olmaz düzeltin bu işi
Ismail Usta - FIIRNCILAR BİR MİNİBÜSCÜLER 2 SİZLERİ DOYURAAMDIK ARKADAŞ
Murat - Aslında mübarek cuma günü çok söylenecek şey var ama kime ne anlatacaksın ki birazdan başlarlar iyi oldu israf ortadan kalkar diye zirvalayanlar aslında bilmiyorlar ki bu millet karnını ekmek ile doğurduğunu aslında doymak ta sayılmaz doğduğunu zannediyor bu aziz millet kırmız et yiyemiyor beyaz et yiyemiyor balık eti yiyemiyor Allah aşkına bu millet vitamini kalsiyumu vs. Nereden alacak ya bırak milletin ekmeği ile uğraşma
Mahmut.. - hem gramı azalt hem zam yap..una okadar zammı geldi sanki...neyseki en büyük tesellimiz bu toprağın altıda var...
İzmitlee - Hep kelime oyunu. TÜİK 4 aylık enflasyonu %18 açıklıyor. Ekmeğe gelen zam bunun 2 katı. Allah gözünüzü doyursun sahipsiz şehrin sahibi krallar.
. - Farklı illerde ekmek 7₺ un size mi zamlı satılıyor?
Tahir başkan acil olarak Halk ekmek fabrikasını kurmak zorundadır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.