Fırıncılar Odası Başkanı Sarı: Una zam gelmezse 2025’e kadar zam olmaz

UNA ZAM GELMEZSE 2025’E KADAR GİDEBİLİRİZ

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı yeni ekmek fiyatı-gramajı hakkında “Bu fiyatla un fiyatlarına zam gelmediği sürece 2025’e kadar gideriz. Un fiyatlarına afaki bir artış gelmediği, asgari ücrette bir artış yaşanmadığı sürece yılbaşına kadar artış öngörmüyoruz. Teklif hazırlığı sırasında un 700 TL bandındayken şimdi 750 TL oldu. Una 1 ay içerisinde 50 TL daha zam geldi. Biz de sürekli zam yapmaktan yorulduk ama şu un fiyatı ve asgari ücrette artış olmazsa yılsonuna kadar bu fiyat-gramajla gitmek istiyoruz. Aldığımız zam yüzde 34, tüm girdiler yüzde 50 zamlanmışken biz yüzde 34 zam yaptık. Ocaktan bu yana sadece una yüzde 50 zam geldi. Gramajın düştüğünü ve fazla zam olduğu söyleniyor ama kilogram bazlı bakılmalı.

UFAK TEFEK ARTIŞLAR SÜBVANSE EDİLİYOR

Un fiyatında bugünden itibaren en fazla 50 TL artışı sübvanse edebiliriz. Hele un fiyatı 1000 TL bandını görürse o zaman yapacak bir şeyimiz yok. Fırıncılar ufak tefek artışları zaten sübvanse ediyor ama fırıncıların da ayakta durabilmesi için yapılması gerekenleri yapmalıyız, aksi takdirde ayakta durması pek mümkün olmaz. ‘Ekmek 10 TL oldu, fırıncılar büyük para kazanacak’ söylemlerini yorumlarda görüyoruz ama işin iç yüzü öyle değil. Meslektaşlarımız ticaretine devam edebilmesi için gerekli olan fiyat bu. Dünya ve Türkiye şartlarında ekonomik krizde biz de para kazanma derdinde değiliz, sadece zarar etmemek için gerekli olan adımları atıyoruz. Bu adım da 200 gram 10 TL, yani yüzde 34’lük zamdı.

UN FİYATI BİZ FIRINCILARA DAYATILIYOR

Un fiyatları noktasında Ticaret Bakanımız ile toplantılar yaptık ama una bir destek planlı olmadığını öğrendik. Serbest piyasada un fiyatı üreticilerin tercihine bağlı olarak artıyor, aynı kalıyor ya da düşüyor. Tamamıyla üreticilere bırakılmış durumda. Un fiyatı biz fırıncılara dayatılıyor. Durum böyleyken insanımız bize ‘Yılbaşında zam yapmıştınız’ diyor ama o zam yüzde 7’lik bir zamdı. Enflasyonun böyle olduğu bir ortamda yüzde 7’lik artış hangi esnafa ne katkı sağlar? Yüzde 7 artı yüzde 34 zam olmuş oldu. Senelik zam şimdilik yüzde 41, asgari ücrete bu yıl için gelen zam yüzde 50. Asgari ücret esnafın girdilerinden sadece bir tanesi bu girdiyle birlikte daha pek çok girdi kalemimiz var” dedi.