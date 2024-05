Fırıncılar Odası Başkanı Sarı: Una zam gelmezse 2025’e kadar zam olmaz

Murat - Aslında mübarek cuma günü çok söylenecek şey var ama kime ne anlatacaksın ki birazdan başlarlar iyi oldu israf ortadan kalkar diye zirvalayanlar aslında bilmiyorlar ki bu millet karnını ekmek ile doğurduğunu aslında doymak ta sayılmaz doğduğunu zannediyor bu aziz millet kırmız et yiyemiyor beyaz et yiyemiyor balık eti yiyemiyor Allah aşkına bu millet vitamini kalsiyumu vs. Nereden alacak ya bırak milletin ekmeği ile uğraşma