Öncü Kadınlar Derneği, kanser hastası çocukların yüzlerini güldürdü

ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRDİLER
Öncü Kadınlar Derneği, KOÜ Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuk hastalar için “Bir Dilek Tut” adlı kampanya gerçekleştirdi. Tedavi gören çocukların istekleri tablet ve kulaklık olurken Öncü Kadınlar kısa sürede çocukların bu isteklerini yerine getirdi. Dernek üyeleri çocuklara hediyelerini tek tek takdim ederek mutluluklarına ortak oldu. Çocuk Onkoloji Bölüm Doktoru Doç. Dr. Uğur Demirsoy katkıları sebebiyle Öncü Kadınlar Derneği üyelerine teşekkür etti.
BAŞHEKİM GÖRKEM AKSU’DA ZİYARET EDİLDİ
Dernek üyeleri sonrasında Kocaeli Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Görkem Aksu'yu da ziyaret ederek işbirliği kapsamında neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Öncü Kadınlar Dernek Başkanı Serpil Büşra Namlı, Kocaeli Üniversitesi, hastane ve Kocaeli halkının birlikte hareket edeceği güzel projeleri hayata geçireceklerini ifade etti. Namlı, kampanya boyunca destek olan tüm hayırseverlere teşekkür etti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.