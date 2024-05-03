Öncü Kadınlar Derneği, kanser hastası çocukların yüzlerini güldürdü

ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRDİLER

Öncü Kadınlar Derneği, KOÜ Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuk hastalar için “Bir Dilek Tut” adlı kampanya gerçekleştirdi. Tedavi gören çocukların istekleri tablet ve kulaklık olurken Öncü Kadınlar kısa sürede çocukların bu isteklerini yerine getirdi. Dernek üyeleri çocuklara hediyelerini tek tek takdim ederek mutluluklarına ortak oldu. Çocuk Onkoloji Bölüm Doktoru Doç. Dr. Uğur Demirsoy katkıları sebebiyle Öncü Kadınlar Derneği üyelerine teşekkür etti.

BAŞHEKİM GÖRKEM AKSU’DA ZİYARET EDİLDİ

Dernek üyeleri sonrasında Kocaeli Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Görkem Aksu'yu da ziyaret ederek işbirliği kapsamında neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Öncü Kadınlar Dernek Başkanı Serpil Büşra Namlı, Kocaeli Üniversitesi, hastane ve Kocaeli halkının birlikte hareket edeceği güzel projeleri hayata geçireceklerini ifade etti. Namlı, kampanya boyunca destek olan tüm hayırseverlere teşekkür etti.