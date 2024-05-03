FIFA’DAN YAPTIRIM

Son bir hafta içinde FIFA tarafından Adana Demirspor’a 3, Malatyaspor’a 3, Erzurumspor’a 2, Denizlispor, Sakaryaspor, Karabükspor, Giresunspor ve Elazığspor’a ise birer dosyadan dolayı 3’er dönem transfer yasağı getirdi. FIFA’da yeni dosyalarla birlikte transfer yasağı alan kulüp sayısı 25’e, dosya sayısı da 167’e yükseldi. Yasaklı dosya sayısında zirvede 28 dosya ile Yeni Malatyaspor yer alıyor. 28 yasak dosyası bulunan bu kulübü 23 dosya ile Giresunspor, 22 dosya ile de Altay izliyor. FİFA tarafından Sakaryaspor'a 3 dönem transfer yasağı verildiği haberlerinin ardından Sakaryaspor kulübü resmi bir açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

“Oyuncumuz Dmytro Grechyshkin’in sezon başında kulübümüzden hiçbir maaş alacağı bulunmazken sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sebebiyle oluşan anlaşmazlıkta oyuncu FIFA’ya başvurmuştur. FIFA ise oyuncunun bu sene alacağı olan 120.000 € ödenmesi kararını vererek kulübümüze transfer yasağı getirmiştir. Sakaryaspor Kulübü olarak gerekli mercilere itirazlarda bulunup sonucu beklemekteyiz. Oyuncunun alacağının ödenmesi durumunda transfer yasağı kalkacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız”

Kaynak: SPOR SERVİSİ