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Sakaryaspor’a 3 dönem transfer yasağı

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FIFA, son bir hafta içinde 8 kulübe 13 dosyadan daha 3’er dönem transfer yasağı getirdi. Adana Demirspor’un FIFA’daki dosya sayısı 4’e yükselirken, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Sakaryaspor da yeniden transfer yasaklısı kulüpler arasında yer aldı.

Sakaryaspor’a 3 dönem transfer yasağı mask
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FIFA’DAN YAPTIRIM

Son bir hafta içinde FIFA tarafından Adana Demirspor’a 3, Malatyaspor’a 3, Erzurumspor’a 2, Denizlispor, Sakaryaspor, Karabükspor, Giresunspor ve Elazığspor’a ise birer dosyadan dolayı 3’er dönem transfer yasağı getirdi. FIFA’da yeni dosyalarla birlikte transfer yasağı alan kulüp sayısı 25’e, dosya sayısı da 167’e yükseldi. Yasaklı dosya sayısında zirvede 28 dosya ile Yeni Malatyaspor yer alıyor. 28 yasak dosyası bulunan bu kulübü 23 dosya ile Giresunspor, 22 dosya ile de Altay izliyor. FİFA tarafından Sakaryaspor'a 3 dönem transfer yasağı verildiği haberlerinin ardından Sakaryaspor kulübü resmi bir açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

“Oyuncumuz Dmytro Grechyshkin’in sezon başında kulübümüzden hiçbir maaş alacağı bulunmazken sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sebebiyle oluşan anlaşmazlıkta oyuncu FIFA’ya başvurmuştur. FIFA ise oyuncunun bu sene alacağı olan 120.000 € ödenmesi kararını vererek kulübümüze transfer yasağı getirmiştir. Sakaryaspor Kulübü olarak gerekli mercilere itirazlarda bulunup sonucu beklemekteyiz. Oyuncunun alacağının ödenmesi durumunda transfer yasağı kalkacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız”

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# hafta, yeni

03 May 2024 - 11:53 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Yorumlar

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Sakaryalı54 - Sakaryasporumuzun Avukatları uyuyormu transfer yasağı futbolcu istedi diye konmaz öncesinde sözleşmeler incelenir itirazlar yapılır suçluysan yasak konur.Eğer suçluysakta o s9zleşmeyi yapan kulüp yetkilisi kimse ceza ona ödetilmelidir.

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 03 Mayıs 13:55

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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