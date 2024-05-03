FIFA’DAN YAPTIRIM
Son bir hafta içinde FIFA tarafından Adana Demirspor’a 3, Malatyaspor’a 3, Erzurumspor’a 2, Denizlispor, Sakaryaspor, Karabükspor, Giresunspor ve Elazığspor’a ise birer dosyadan dolayı 3’er dönem transfer yasağı getirdi. FIFA’da yeni dosyalarla birlikte transfer yasağı alan kulüp sayısı 25’e, dosya sayısı da 167’e yükseldi. Yasaklı dosya sayısında zirvede 28 dosya ile Yeni Malatyaspor yer alıyor. 28 yasak dosyası bulunan bu kulübü 23 dosya ile Giresunspor, 22 dosya ile de Altay izliyor. FİFA tarafından Sakaryaspor'a 3 dönem transfer yasağı verildiği haberlerinin ardından Sakaryaspor kulübü resmi bir açıklama yayınladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
“Oyuncumuz Dmytro Grechyshkin’in sezon başında kulübümüzden hiçbir maaş alacağı bulunmazken sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sebebiyle oluşan anlaşmazlıkta oyuncu FIFA’ya başvurmuştur. FIFA ise oyuncunun bu sene alacağı olan 120.000 € ödenmesi kararını vererek kulübümüze transfer yasağı getirmiştir. Sakaryaspor Kulübü olarak gerekli mercilere itirazlarda bulunup sonucu beklemekteyiz. Oyuncunun alacağının ödenmesi durumunda transfer yasağı kalkacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız”
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sakaryalı54 - Sakaryasporumuzun Avukatları uyuyormu transfer yasağı futbolcu istedi diye konmaz öncesinde sözleşmeler incelenir itirazlar yapılır suçluysan yasak konur.Eğer suçluysakta o s9zleşmeyi yapan kulüp yetkilisi kimse ceza ona ödetilmelidir.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.