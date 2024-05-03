Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak

28 yaşındaki Yağmur Taktaş katıldığı İşte Benim Stilim programıyla ünlenmişti. ABD’de 3 Nisan günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan Taktaş hayatını kaybetti.

Taktaş’ın cenazei 20 Nisan’da memleketi Adana’ya getirilerek Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi

Taktaş’ın ailesi ise Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F’nin daha önce kızlarını dövdüğünü ve dalağını kaybettiğini iddia ederek A.C.F.’den şüphelendi.

Aile avukatları aracılığıyla A.C.F’den şikayetçi oldu. Taktaş’ın teyzesi ise anında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edildiğini söyledi. Teyze yeğeni Taktaş’ın sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını iddia etti. Ayrıca teyzeden bir şok iddia daha geldi. İsmini açıklamayan teyze yeğeni Taktaş’ın dövülüp, tutulduğu yerde aç bırakıldığını ileri sürdü.

Taktaş’ın teyzesi, “Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu.” dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ MEZARININ AÇILACAK

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz İSE Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan 6 Mayıs’ta Taktaş'ın mezarının açılacağını söyledi.

Kaynak: İHA