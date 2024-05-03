Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Dünya

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

ABD’de fenalaşarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarının açılacağı öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

28 yaşındaki Yağmur Taktaş katıldığı İşte Benim Stilim programıyla ünlenmişti. ABD’de 3 Nisan günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan Taktaş hayatını kaybetti.

Taktaş’ın cenazei 20 Nisan’da memleketi Adana’ya getirilerek Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi

Taktaş’ın ailesi ise Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F’nin daha önce kızlarını dövdüğünü ve dalağını kaybettiğini iddia ederek A.C.F.’den şüphelendi.

Aile avukatları aracılığıyla A.C.F’den şikayetçi oldu. Taktaş’ın teyzesi ise anında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edildiğini söyledi. Teyze yeğeni Taktaş’ın sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını iddia etti. Ayrıca teyzeden bir şok iddia daha geldi. İsmini açıklamayan teyze yeğeni Taktaş’ın dövülüp, tutulduğu yerde aç bırakıldığını ileri sürdü.

Taktaş’ın teyzesi, “Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu.” dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ MEZARININ AÇILACAK

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz İSE Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan 6 Mayıs’ta Taktaş'ın mezarının açılacağını söyledi.

 

Kaynak: İHA

# Türkiye

03 May 2024 - 11:58 Kocaeli- Dünya --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.843.768 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL