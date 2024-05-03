Final maçı öncesi Karamürselspor’a şok haber

KALECİ MEHMET ÖZTÜRK BARAJ MAÇINDA YOK

Bu sezon Karamürselspor’un başarısında çok önemli katkı sağlayan kaleci Mehmet Öztürk, tedbirlik olarak İl disiplin Kurulu’na sevk edilmesi şok etkisi yarattı. Mehmet Öztürk’ün geçen hafta oynanan maçlar sonunda Körfez GB Teknik Sorumlusu Haluk Kaya’ya sesli mesaj gönderip, küfür ve hakaret ettiği öğrenildi. Körfez Gençler Birliği Kulübü de, Mehmet Öztürk’ün ses kaydını Tertip Komitesi’ne verdi. Disiplin Kurulu’na sevk edilen Mehmet Öztürk’e tedbir kondu. Bundan dolayı da tecrübeli kaleci bu önemli maçta takımdaki yerini alamayacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ