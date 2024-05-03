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Final maçı öncesi Karamürselspor’a şok haber

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Karamürselspor ile Bağdatspor arasında Cumartesi saat 16:30 Başiskele Stadı’nda oynanacak baraj maçı öncesinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Karamürselspor’un kalecisi Mehmet Öztürk, tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Final maçı öncesi Karamürselspor’a şok haber mask
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KALECİ MEHMET ÖZTÜRK BARAJ MAÇINDA YOK

Bu sezon Karamürselspor’un başarısında çok önemli katkı sağlayan kaleci Mehmet Öztürk, tedbirlik olarak İl disiplin Kurulu’na sevk edilmesi şok etkisi yarattı. Mehmet Öztürk’ün geçen hafta oynanan maçlar sonunda Körfez GB Teknik Sorumlusu Haluk Kaya’ya sesli mesaj gönderip, küfür ve hakaret ettiği öğrenildi. Körfez Gençler Birliği Kulübü de, Mehmet Öztürk’ün ses kaydını Tertip Komitesi’ne verdi. Disiplin Kurulu’na sevk edilen Mehmet Öztürk’e tedbir kondu. Bundan dolayı da tecrübeli kaleci bu önemli maçta takımdaki yerini alamayacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# hafta, sevk, Körfez, Karamürselspor

03 May 2024 - 12:00 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Gölcük’lü - Bağdatspor nedir abi ilçe takımı varken.Karamürsel başarılar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 16:39
06

Gölcük’lü - Bağdatspor nedir Abi bırakın İlçe takımı çıksın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 16:30
05

Derinceli - NE OLDU BAGDATIN YÖNETİCELERİDE HAKEMİ DÖVMÜŞTÜ GECEN MAÇ FLİM GÜZEL AMA İNGİLİZCE

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 16:00
04

Deli Kadir - NE YAPSALAR BOŞ. GÖKLERDEN GELEN KARAR VARDIR. MÜRSEL BAL LİGİNDE

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 15:23
03

.. - Maç sonu hocaya ses kaydı atmak nedir ya al bütün sezon çöp oldu konuşmaya devam et hiç susma

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 14:12
02

Köylü - bazen çene işe yaramıyormus demekki bütün sene dır dır konustun herkes al sımdı yoksun ne oldu.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 13:56
01

Mürselalp - Maçtan bir gün önce bunun açıklanması saçma kararlar cezalar perşembe günü açıklanır.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 03 Mayıs 12:15
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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