Final maçı öncesi Karamürselspor’a şok haber

KALECİ MEHMET ÖZTÜRK BARAJ MAÇINDA YOK
Bu sezon Karamürselspor’un başarısında çok önemli katkı sağlayan kaleci Mehmet Öztürk, tedbirlik olarak İl disiplin Kurulu’na sevk edilmesi şok etkisi yarattı. Mehmet Öztürk’ün geçen hafta oynanan maçlar sonunda Körfez GB Teknik Sorumlusu Haluk Kaya’ya sesli mesaj gönderip, küfür ve hakaret ettiği öğrenildi. Körfez Gençler Birliği Kulübü de, Mehmet Öztürk’ün ses kaydını Tertip Komitesi’ne verdi. Disiplin Kurulu’na sevk edilen Mehmet Öztürk’e tedbir kondu. Bundan dolayı da tecrübeli kaleci bu önemli maçta takımdaki yerini alamayacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Gölcük’lü - Bağdatspor nedir abi ilçe takımı varken.Karamürsel başarılar.
Gölcük’lü - Bağdatspor nedir Abi bırakın İlçe takımı çıksın.
Derinceli - NE OLDU BAGDATIN YÖNETİCELERİDE HAKEMİ DÖVMÜŞTÜ GECEN MAÇ FLİM GÜZEL AMA İNGİLİZCE
Deli Kadir - NE YAPSALAR BOŞ. GÖKLERDEN GELEN KARAR VARDIR. MÜRSEL BAL LİGİNDE
.. - Maç sonu hocaya ses kaydı atmak nedir ya al bütün sezon çöp oldu konuşmaya devam et hiç susma
Köylü - bazen çene işe yaramıyormus demekki bütün sene dır dır konustun herkes al sımdı yoksun ne oldu.
Mürselalp - Maçtan bir gün önce bunun açıklanması saçma kararlar cezalar perşembe günü açıklanır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.