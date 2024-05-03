Komşuda kan donduran cinayette yeni gelişme!

Sakarya'da "Uluslararası koruma ve ikamet izni" statüsünde yaşayan Mohammed Azeez Mahdi Mahdi isimli Iraklı bir kişi yaklaşık 11 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranıyordu.

Kayıp Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin aracı 28 Nisan günü Adapazarı'nda terk edilmiş olarak bulununca Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp şahsın bağlantılı olduğu kişilerin bilgilerine başvurdu. Tutarsız ifadeler üzerine çalışma derinleştirildi. Çapraz sorgular sonrasında Iraklı şahsın öldürülüp Erenler'de bir yere gömüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri cesedi bulunan Mohammed Azeez Mahdi Mahdi ile bağlantılı 43 yaşındaki H.B, 28 yaşındaki Y.Ö., 40 yaşındaki U.A., 30 yaşındaki E.K, 43 yaşındaki Ö.C., 21 yaşındaki E.S, ve 30 yaşındaki S.T 8 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Aralarında 16 yaşındaki bir de çocuk bulundu.

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamanın da detayları belli oldu. Cesedi bulunan Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin şehirde korsan taksicilik yaparak yabancı uyrukluları taşıdıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre taksicinin ölüm nedeninin kumar ve alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. İddialara göre taksicinin arabasına müşteri olarak binen şüpheliler araç içinde taksiciyi kafasına sıkıp öldürerek fındık bahçesine gömüyorlar.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43 yaşındaki H.B. ile 21 yaşındaki E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 40 yaşındaki U.A, 30 yaşındaki E.K ve 43 yaşındaki Ö.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 yaşındaki K.B., 28 yaşındaki Y.Ö. ve 30 yaşındaki S.T. ise savcılıktan serbest bırakıldı.