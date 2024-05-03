Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Komşuda kan donduran cinayette yeni gelişme!

ABONE OL Google News Sayfamız

Sakarya’da yaşanan olayda kayıp olarak aranan ve şehirde korsan taksicilik yaptığı belirlenen Iraklı şahsın Erenler ilçesindeki bir fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak bulunması olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Komşuda kan donduran cinayette yeni gelişme! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sakarya'da "Uluslararası koruma ve ikamet izni" statüsünde yaşayan Mohammed Azeez Mahdi Mahdi isimli Iraklı bir kişi yaklaşık 11 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranıyordu.

 Kayıp Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin aracı 28 Nisan günü Adapazarı'nda terk edilmiş olarak bulununca Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp şahsın bağlantılı olduğu kişilerin bilgilerine başvurdu. Tutarsız ifadeler üzerine çalışma derinleştirildi. Çapraz sorgular sonrasında Iraklı şahsın öldürülüp Erenler'de bir yere gömüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri cesedi bulunan Mohammed Azeez Mahdi Mahdi ile bağlantılı 43 yaşındaki H.B, 28 yaşındaki Y.Ö., 40 yaşındaki U.A., 30 yaşındaki E.K, 43 yaşındaki Ö.C., 21 yaşındaki E.S, ve  30 yaşındaki S.T 8 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Aralarında 16 yaşındaki bir de çocuk bulundu.

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamanın da detayları belli oldu. Cesedi bulunan Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin şehirde korsan taksicilik yaparak yabancı uyrukluları taşıdıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre taksicinin ölüm nedeninin kumar ve alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. İddialara göre taksicinin arabasına müşteri olarak binen şüpheliler araç içinde taksiciyi kafasına sıkıp öldürerek fındık bahçesine gömüyorlar.

 Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43 yaşındaki H.B. ile 21 yaşındaki E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 40 yaşındaki U.A, 30 yaşındaki E.K ve 43 yaşındaki Ö.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 yaşındaki K.B., 28 yaşındaki Y.Ö. ve 30 yaşındaki S.T. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

# Sakarya, sevk, polis, çalışma, asayiş, araç

03 May 2024 - 12:06 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.843.768 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL