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İzmit'in ikinci kent lokantasında çalışmalar sürüyor

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İzmit'te öğrencilerin ve dar gelirli vatandaşların hem lezzetli hem de hijyenik yemeklere uygun fiyata ulaşabilmesi için başlatılan kent lokantası projesinin ikincisi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde hayata geçirilecek.

İzmit'in ikinci kent lokantasında çalışmalar sürüyor mask
İzmit'in ikinci kent lokantasında çalışmalar sürüyor
İzmit'in ikinci kent lokantasında çalışmalar sürüyor
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Dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye'yi kent lokantasına dönüştüren İzmit Belediyesi, burada 3 çeşit yemeği 40 TL'ye satışa sunuyor. Bu projenin ilgi görmesinin ardından Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatları doğrultusunda ikinci kent lokantası Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde hizmet verecek. 3 çeşit yemeğin 40 TL'ye satışa sunulacağı lokanta için ekipler çalışmalarına hızla devam ediyor. Kent lokantasının kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.

İzmit'in ikinci kent lokantasında çalışmalar sürüyor
İzmit'in ikinci kent lokantasında çalışmalar sürüyor

Kaynak: İHA

# İzmit, başkan, hizmet

03 May 2024 - 12:53 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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