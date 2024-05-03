İzmit'in ikinci kent lokantasında çalışmalar sürüyor

Dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye'yi kent lokantasına dönüştüren İzmit Belediyesi, burada 3 çeşit yemeği 40 TL'ye satışa sunuyor. Bu projenin ilgi görmesinin ardından Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatları doğrultusunda ikinci kent lokantası Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde hizmet verecek. 3 çeşit yemeğin 40 TL'ye satışa sunulacağı lokanta için ekipler çalışmalarına hızla devam ediyor. Kent lokantasının kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.