Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terörle mücadele operasyonları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde bulunan Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, terörle mücadelenin süreceği vurgusu yapıldı.
Bakanlık açıklamasında, “Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.” denildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.