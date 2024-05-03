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Yeni müfredat taslağı için 45 bin 636 görüş bildirildi

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Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni müfredatın taslağını kamuoyu ile paylaştı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen müfredatta içerik sadeleştirildi, Türkçe ve matematik derslerine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağı için 45 bin 636 görüş bildirildiğini açıkladı.

Yeni müfredat taslağı için 45 bin 636 görüş bildirildi mask
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" Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen müfredatta eğitim programlarının içeriği sadeleştirildi, bilgi temelli yaklaşımdan uzaklaşarak, beceri kazanımına odaklanıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunun görüşüne açılan yeni müfredat taslağının 1 hafta içerisinde 1 milyon 372 bin defa indirildiğini, an itibarıyla 45 bin 636 görüş bildirildiğini söyledi.

İNTEGRAL MÜFREDATTAN ÇIKTI

Müfredat yüzde 35 oranında sadeleştirildi. Konuların kademelere göre dağılımları yeniden düzenlendi.

Bazı konular ise müfredat dışı bırakıldı. 12. sınıf matematik programında yer alan integral de müfredat dışı kalan konular arasında.

Yeni modelde, Türkçe'nin etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması, tüm derslerin ortak hedefi olarak belirlendi.

Dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerisi kazandırma hedeflendi.
Matematik dersine de okuma yazma öğrenimiyle eş zamanlı olarak başlangıç yapılması planlandı.

ÖĞRENİLEN İLK KELİME "ANNE" OLACAK

İlk okuma yazma öğretiminde de değişikliğe gidildi. İlk yazılacak hece "an", ilk kelime de "ana" ve "anne" olacak.

YENİ METİN TÜRLERİ MÜFREDATTA

"Hiper metin, infografik, grafik simge, vlog, ilk gösterim filmi (fragman), belgesel, dijital öykü" gibi türler metinler arasına dahil edildi.

Taslakta bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat olmak üzere 9 alanda öğrencilere okuryazarlık kazandırılması hedefleniyor.

Ayrıca İlk kez öğrenci profili tanımı yapılarak, müfredatın hedeflediği öğrenci "yetkin ve erdemli insan" olarak tanımlandı.

Kaynak: AA

# hafta, yeni, Türkiye

03 May 2024 - 12:59 - Eğitim --- Okunma

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