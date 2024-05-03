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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
03 May 2024 - 13:01- Ekonomi G:

Elektriğe zam kapıda!

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TÜİK Nisan ayı enflasyonunu açıkladı: aylık enflasyon yüzde 3,18, yıllık enflasyon yüzde 69,80. Prof. Dr. Hakan Kara, elektrik fiyatlarına ciddi bir zam öngörüyor, muhtemelen Temmuz-Ağustos'ta gerçekleşecek.

Elektriğe zam kapıda! mask
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TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Aylık enflasyon yüzde 3,18 olarak belirlendi. Yıllık bazda ise Nisan ayı enflasyonu yüzde 69,80 olarak tespit edildi.

Ancak, ENAG verilerine göre, bu rakamlar oldukça üzerinde. ENAG'a göre Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 124,35, aylık enflasyon ise yüzde 5,02 arttı.

Prof. Dr. Hakan Kara, TÜFE ile elektrik fiyatı grafiğini paylaşarak, elektrik fiyatlarına ciddi bir zam öngördü.

Kara'ya göre, bu zam muhtemelen Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın 2024 için yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 36 olarak güncellenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

03 May 2024 - 13:01 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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Yorumlar

(3)
02

Barış - Haziran 2024 ten itibaren hızla düşen enflasyonu göreceksiniz diyor bu hükümet ve TCMB başkanı , öyle ise zam gereksiz olmuyor mu ??

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Mayıs 13:20
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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