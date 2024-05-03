Elektriğe zam kapıda!

TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Aylık enflasyon yüzde 3,18 olarak belirlendi. Yıllık bazda ise Nisan ayı enflasyonu yüzde 69,80 olarak tespit edildi.

Ancak, ENAG verilerine göre, bu rakamlar oldukça üzerinde. ENAG'a göre Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 124,35, aylık enflasyon ise yüzde 5,02 arttı.

Prof. Dr. Hakan Kara, TÜFE ile elektrik fiyatı grafiğini paylaşarak, elektrik fiyatlarına ciddi bir zam öngördü.

Kara'ya göre, bu zam muhtemelen Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın 2024 için yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 36 olarak güncellenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi