Kocaeli ile Gazze kardeş şehir olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), ilçe sergilerinin açılışına tüm hızıyla devam ediyor. Kartepe’den sonra Çayırova ilçe sergisini de büyük bir coşkuyla açan KO-MEK kursiyerleri, el emeği göz nuru eşsiz ürünlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışa çocuklar ve Filistin temalı çalışmalar damga vurdu. Birbirinden güzel eserlerin bulunduğu sergide el emeği göz nuru eserler göz kamaştırdı. Serginin açılışında konuşan Başkan Büyükakın, ‘’Büyükşehir meclisinde Gazze ile ilgili çok önemli bir karar aldık. Her şey normale döndüğünde, tüm belediye hizmetlerimizle Gazze’de olacağız’’ dedi.

AÇILIŞA KATILIM YOĞUN OLDU

Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Saridere, AK Parti Çayırova Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Kuş, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önel, Çayırova Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KO-MEK İLE BİR AİLE OLDUK

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan programda pastacılık kursiyeri Ayten Acabay söz aldı. Azmi ve kararlılığı ile salonda bulunan vatandaşlardan alkış alan Acabay, “Burada öğrendiklerimle hazırladığım ürünlerimi Komeksepeti’nde satarak aile bütçeme katkı sağlıyorum. KO-MEK bize ilmek ilmek hayat oldu, hayata bakış açım değişti’’ diyerek tüm kadınları KO-MEK’e davet etti.

“ŞEHRİ İMAR EDERKEN NESLİ İHMAL ETMEDİK”

Açılışta konuşma yapan Çayıova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bizler şehri imar ederken geleceği de yaptığımız çalışmalarla ihmal etmemeye çalıştık. Bu kapsamda KO-MEK deyince aklımıza bu işin en başından bu güne kadar hizmetleri olan ve çok büyük katkıları olan başkanımız Tahir Büyükakın geliyor. Bu vesile ile sizin huzurunuzda bir kez daha başkanımıza ve emeği gecen tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum’’ ifadesini kullandı.

“İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önel ise konuşmasında, “Her alanda olduğu gibi KO-MEK ile de büyük bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarını kullanarak vatandaşlarımıza en iyi şekilde aktarıyoruz. Bu bizim boynunuzun borcu bu konuda bizimle iş birliği yapan başta Tahir Büyükakın ve emeği geçen herkesi kutluyorum’’ açıklamasını yaptı.

BÜYÜKAKIN: “ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE BİZE DESTEK OLUN”

KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Büyükakın, “Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyor. Sosyal sorumluluk projesi olarak daha fazlasını yapmalıyız. Sizlerden sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ola ki gözümüzden kaçar ola ki biz görmemiş olabiliriz bizlere çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerini bildirin bizler onların yanında olalım” çağrısında bulundu.

‘’HASAN ONBAŞI CAMİİNİ TEKRAR YAPMAK BOYNUMUN BORCU OLSUN’’

Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan Başkan Büyükakın, konuşmasının devamında, “Bu sene Gazze senesi olsun. Vicdanı olan insanın Gazze için sessiz kalmaması lazım. Bizde seçimden sonraki ilk meclis toplantısında oradaki katliam durur durmaz Gazze ile kardeş şehir anlaşması yaparak kadim toprakları tekrardan ayağa kaldırmak istiyoruz. Benim bir ahtım var buradan da sözünü veriyorum; İsrail tarafından bombalanarak yıkılan Hasan Onbaşı Camiini tekrar yaparak ayağa kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Gazze’de yaşanan soykırımdır, insanlık dramıdır. Orada kadınlar, çocuklar saldırıya uğruyor. Devlet terörü uygulanıyor. Buna tepkiyi canlı yutmamız gerekiyor. Büyükşehir meclisinden kardeş şehir olma yetkisi aldım. Orada herşey normale döner dönmez yapacağımız ilk işlerden bir tanesi Gazze ile Kocaeli büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması yapmak ve oranın gerek altyapı, gerek üstyapısıyla ilgili çalışmaları hızla oraya göndermek. Orada insanlar içmeye su bulamıyorlar, yiyecek ekmek bulamıyorlar, uyku uyuyamıyorlar” şeklinde konuştu.

EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ TEK TEK İNCELEDİ

Konuşmaların ardından bir vefa örneği olan KO-MEK Bohçası yakında düğünü olacak olan kursiyere hediye edildi. Ardından protokol hep birlikte kurdele keserek Çayırova sergisinin açılışını yaptı. Açılış sonrasında Başkan Büyükakın ve beraberindekiler el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

Kaynak: Bülten