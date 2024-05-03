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Şahin Talus, Başkan Ölmez’i ziyaret etti

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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu üyesi, önceki dönemler Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı  İbrahim Karaosmanoğlu Başkan Erol Ölmez’i ziyaret etti.

Şahin Talus, Başkan Ölmez’i ziyaret etti mask
Şahin Talus, Başkan Ölmez’i ziyaret etti
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Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez’e ziyaretler sürüyor. Bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul eden Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, bir yandan da belediye faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu üyesi, önceki dönemler Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Şevket Aksoy, CHP Kandıra İlçe Başkanı Serkan Açıkgöz ve yönetimi Başkan Erol Ölmez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şahin Talus, Başkan Ölmez’i ziyaret etti

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve yönetimi ile samimi bir ortamda bir müddet bir müddet görüşen başkan Ölmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu üyesi, önceki dönemler Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başkan Ölmez’e kendi yazdığı ‘’Herkesin Başkanı ‘’ isimli kitabı hediye etti. Kamu kurum kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar tarafından yapılan ziyaretlerde, Başkan Erol Ölmez’e yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, beklenti ve taleplerde aktarıldı.

Kaynak: Bülten

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03 May 2024 - 13:17 Kocaeli/ Kandira- Gündem --- Okunma

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