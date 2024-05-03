Kocaeli'de servis minibüsünde yangın çıktı

Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu bağlantı yolunda, Cevdet T. idaresindeki 41 P 3919 plakalı servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.